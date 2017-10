Wilde Gerüchte: Van Persie oder Kießling zum FCB

Van Persie? Stefan Kießling? Beim FC Bayern wird über neue Stürmer spekuliert

Bayern München hat vor der Saison bewusst auf einen Back-up für Robert Lewandowski verzichtet, nun stand der Rekordmeister in Glasgow ohne echten Stürmer da. Im Winter könnte der FC Bayern deshalb auf dem Transfermarkt tätig werden.

Erst die leichte Verletzung von Robert Lewandowski und dazu der längere Ausfall von Thomas Müller haben bei Bayern München ein kleines Umdenken bewirkt. Die Vakanz hinter Lewandowski im Sturmzentrum wird nun doch als Problem erachtet. "Wir schauen uns um", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidžić unlängst über eine mögliche Nachverpflichtung im Winter.

Der Rekordmeister ist auf der Suche, der bislang abgelehnte Back-up nunmehr eine Notwendigkeit. "Unsere Decke vorne ist zu dünn", stellte auch Trainer Jupp Heynckes bereits fest, der im Triple-Jahr 2013 mit Claudio Pizarro den damaligen Idealtyp für diese Rolle im Kader hatte. Allerdings hinter Mario Mandžukić und Mario Gomez.

Bayern braucht Pizarro 2.0

Jetzt muss ein anderer Teilzeit-Torjäger gefunden werden. Auf diversen Online-Plattformen wird munter über Kandidaten spekuliert. Die Liste reicht dabei von ziemlich weit hergeholten Varianten bis zu durchaus überlegenswerten Lösungen.

Es ist denkbar, dass die Münchner für das nächste Halbjahr eine Art Pizarro 2.0 suchen. Der clevere Stürmer war brandgefährlich als Joker, hatte aber nicht den Anspruch auf einen festen Stammplatz und war doch notfalls in der Lage, auch einmal über 90 Minuten zu spielen.

Möglicherweise kommt für diese Rolle ein Stefan Kießling in Betracht, der kurz vor dem angekündigten Ende seiner Laufbahn bei Bayer Leverkusen ausgedient hat und in dieser Saison nur zu zwei Kurzeinsätzen kam.

Heynckes kennt den gebürtigen Franken, beide hatten zwischen 2009 und 2011 in Leverkusen eine erfolgreiche gemeinsame Zeit. Kießling hätte zudem den Vorteil, noch für die Champions League gemeldet werden zu können. Ein dickes Fragezeichen steht allerdings hinter seiner physischen Verfassung. Hinzu kommt, dass der 33-Jährige bereits mit einem Karriere-Ende liebäugelt. "Das Ende meiner Karriere ist nahe, aber ich habe noch einen Vertrag bis Mai 2018", so der Angreifer zuletzt zur "Nürnberger Zeitung".

Kommt van Persie in die Bundesliga?

Eine Überlegung wert wäre sicher auch der Niederländer Robin van Persie, der bei Fenerbahçe Istanbul noch bis zum Sommer 2018 unter Vertrag steht. Sandro Wagner, der seinen festen Stammplatz in Hoffenheim aufgeben und seine WM-Chance riskieren würde, oder Mario Gomez, der in Wolfsburg im Wort steht, sind eher unwahrscheinliche Kandidaten.

Der FC Bayern wird es so oder so vermeiden, Namen öffentlich zu handeln. "Es ist noch ein paar Wochen zu früh, um dazu etwas zu sagen", betonte Rummenigge am Montag. Aber hinter den Kulissen wird vermutlich bereits eifrig sondiert.