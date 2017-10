Dank Klausel: Barça macht Jagd auf Tah

Erliegt Tah den Lockrufen von Barça?

Mit 15 Punkten steht Bayer Leverkusen zur Zeit auf Platz zehn der Bundesliga-Tabelle. Der Blick der Herrlich-Elf geht nach fünf Spielen ohne Niederlage und zuletzt zwei Siegn in Folge nach oben. Die Leistungen der jungen Mannschaft machen Mut. Doch möglicherweise könnte das Werben eines spanischen Spitzenklubs die Idylle zerstören.

Schon seit längerem beobachten Scout des FC Barcelona die Spiele der Werkself. Vor allem bei Jonathan Tah sollen die Späher ganz genau hingeschaut und den Innenverteidiger auf ihre Liste gesetzt haben.

Laut "Sport Bild" soll der bullige Abwehrhüne schon von den Barça-Gesandten über das Interesse des Klubs informiert worden sein. Außerdem hat die Zeitschrift enthüllt, dass Tah eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag besitzt, die es ihm erlaubt, den Klub vorzeitig zu verlassen.

Eigentlich läuft der Kontrakt des 21-Jährigen noch bis 2020. Doch dank besagter Option könnte der Verteidiger Leverkusen für 25 Millionen Euro verlassen. Das Blatt spekuliert, dass Tah schwach werden könnte, falls der FC Barcelona sein Werben intensivieren würde.

Der Abwehrspieler kam im Sommer 2015 vom Hamburger SV zu Bayer Leverkusen. Unter dem ehemaligen Coach schaffte der 1,94-Meter-Mann den Sprung in die erste Elf und stieg zum Nationalspieler auf. Bundestrainer Joachim Löw berief Tah im letzten Jahr in den Kader für die EM 2016. Der nächste Schritt könnte nun ein Wechsel in La Liga sein.