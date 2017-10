Bayern-Youngsters buchen K.o.-Runde

Oliver Batista-Meier erzielte beim 2:1-Sieg der Bayern-Youngster einen Doppelpack

Durch einen Doppelpack von Oliver Batista-Meier haben die A-Junioren von Bayern München mit einem Sieg bei Celtic Glasgow vorzeitig die K.o.-Runde der UEFA Youth League erreicht.

In der vierten Minuten der Nachspielzeit erzielte der erst 16-jährige Batista-Meier seinen Treffer zum späten 2:1 und öffnete damit die Pforten zur nächsten Runde.

Die Bayern-Bubis taten sich mit einer stark ersatzgeschwächten Startelf über eine Stunde lang gegen gut organisierte Schotten schwer und gerieten folgerichtig in der 60. Minute in Rückstand.

Wie aus dem Nichts erzielte Batista-Meier in der 72. Minute per sehenswertem direkten Freistoß den Ausgleich. Anschließend mussten die schottischen Bhoys ihrem hohen Spieltempo Tribut zollen und offenbarten konditionelle Schwächen. In der Nachspielzeit tankte sich der Doppeltorschütze über die linke Seite durch, drang in den Celtic-Strafraum ein und vollendete gekonnt mit rechts ins rechte Toreck.

Die Bayern-Junioren stehen nach vier Spielen mit zehn Punkten auf Platz eins der Youth-League-Gruppe B und kann zwei Spiele vor Ende der Gruppenphase nicht mehr vom RSC Anderlecht (3./ 3 Punkte) eingeholt werden. In der Youth League erreicht der erste automatisch die nächste Runde, die Zweiplatzierten gehen den Weg über die Play-Offs.