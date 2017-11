"Nicht richtig": Bosz kritisiert Kritiker

Peter Bosz spricht über zahlreiche Themen rund um den BVB

Borussia Dortmunds Trainer Peter Bosz hat sich gegen die immer lautere Kritik an seiner Offensiv-Taktik gewehrt. Zudem äußerte sich der Niederländer zu den Gründen für die aktuelle BVB-Krise, den Abgang von Ousmane Dembélé und die Dortmunder Titelaussichten.

"Dass immer wieder, gerade direkt nach dem Abpfiff, nach dem System und den Räumen hinter unserer Viererkette gefragt wird, kann ich verstehen. Das macht es aber nicht richtiger", sagte Bosz, der mit dem BVB in der Bundesliga zuletzt dreimal in Folge sieglos blieb, der "Sportbild". "Jedes System ist anfällig, wenn man es nicht perfekt ausführt und selbst Fehler macht. Wir müssen uns darin verbessern, unser System richtig auszuführen."

Bei der krachenden 2:4-Pleite bei Hannover 96 habe es seinem Team vor allem an Aggressivität gefehlt.

"Natürlich gehört die in Zweikämpfen dazu, aber ich fordere Aggressivität auch in den Aktionen ohne Ball", erläuterte Bosz. "Wie laufe ich mich frei, wie unterstütze ich meine Mitspieler? Diese Aggressivität brauchen wir, um mit unserem System erfolgreich zu sein."

Im Top-Spiel gegen Bayern München am Samstag will Bosz nicht entscheidend von seiner bisherigen Marschroute abweichen.

"Wir werden auch gegen den FC Bayern sicher nicht den Bus vor unserem Tor parken. Das ist nicht unsere Spielweise", kündigte der frühere Mittelfeldspieler an.

Bosz über Dembélé: "Habe im Training gesehen, was er kann"

Wehmütig sprach Bosz über den Abgang von Offensiv-Juwel Ousmane Dembélé zum FC Barcelona vor der Saison.

"Während der ersten Wochen war er dabei, ich habe im Training gesehen, was er kann. Wenn so ein wichtiger Spieler weggeht, ist das natürlich ein Verlust. Alle beim BVB hätten diese Situation gern vermieden." Für ihn zähle aber nur der aktuelle Kader. In diesen habe er "volles Vertrauen".

Dass auch Top-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang den BVB gerüchteweise in absehbarer Zeit verlassen könnte, ist für Bosz kein Thema.

"Ich glaube, diese Medien-Spekulationen gehören heutzutage einfach dazu und lassen sich nur schwer vermeiden. Auba ist ein Super-Stürmer mit großer Qualität. Von solchen Spielern gibt es nicht viele, deshalb sind sie immer interessant für Schlagzeilen."

Mit Rekonvaleszent Marco Reus plant Bosz nach dessen Kreuzbandriss aktuell noch nicht. "Marco ist ein Topspieler und sehr wichtig für unser Spiel. Er gibt uns in der Offensive noch einmal ganz andere Möglichkeiten. Aber wir müssen behutsam mit ihm umgehen."

Bosz schwärmt von Guardiola

Bosz, der vor dem Hannover-Spiel von der Meisterschaft sprach, bewertete auch die Titelchancen der Borussia.

"Natürlich möchte ich auch auf dem Borsigplatz Titel feiern. Aber ich kann keine Garantie geben. Was ich versprechen kann: Ich tue alles dafür, dass es klappt." Er wolle die Fans mit "schönem Fußball begeistern", aber gleichzeitig auch Titel mit dem BVB holen.

Bosz hob in diesem Zusammenhang den früheren Bayern-Trainer Pep Guardiola als "gutes Beispiel" hervor. "Er spielt immer attraktiven Fußball mit seinen Mannschaften und gewinnt auch Titel. Dabei steht auch seine Abwehr sehr hoch. Als ich gesehen habe, wie er Bayern damals hat spielen lassen, hat mich das begeistert", sagte der Dortmunder Coach.