Salihamidžić kündigt neue Transferoffensive an

Hasan Salihamidžić und der FCB setzen in Zukunft auf ein neues Scouting-System

Der Kader? Teils überaltert. Ersatz für Lewandowski? Fehlanzeige. Salihamidžić als Sportdirektor? Zu leise. Obwohl der FC Bayern sportlich wieder in die Spur gefunden hat, muss sich der Rekordmeister immer wieder Kritik gefallen lassen. Hasan Salihamidžić will das so nicht stehen lassen.

Zwar habe der FC Bayern derzeit einige ältere Spieler im Kader, "aber das muss kein Nachteil sein", stellte der Ex-Profi im Interview mit der "SportBild" klar. Gleichzeitig gab aber auch Salihamidžić zu, dass die Münchner in der Vergangenheit nicht alles richtig gemacht haben. Um dies zu korrigieren will der Sportdirektor "in den kommenden Jahren versuchen, vermehrt junge Spieler dazuzunehmen".

Eine der größeren Baustellen im Kader ist das Sturmzentrum. Dass es aktuell keine ideale Alternative zu Robert Lewandowski gibt, ist auch dem 40-Jährigen nicht entgangen. Gegenmaßnahmen sind bereits eingeleitet. "Ich kann noch nicht sagen, was im Winter passieren wird. Wir arbeiten daran, einen Spielertypen zu finden, der zu diesem Anforderungsprofil passt", verriet Salihamidžić, dass die Müncher gerade auf der Suche nach einem geeigneten Backup für den Polen sind.

"Gute deutsche Spieler sind immer interessant"

Um Talente in Zukunft noch früher zu entdecken, wird der deutsche Rekordmeister auf neue Wege setzen. "Wir werden sicher einiges verändern, arbeiten mit Video-, Daten- und Live-Scouting. Wir wissen, wie bei den großen Klubs gearbeitet wird. [...] Wir werden mehr Live-Scouts einstellen, die großen fünf Ligen permanent abdecken. Wir wollen und müssen dabei einen eigenen Stil entwickeln", redete der neue Sportdirektor Klartext. Der Kernmarkt dabei sei "eindeutig Deutschland".

Auf mögliche Transfers von Leon Goretzka und Julian Draxler angesprochen, drückte sich Salihamidžić vor einer klaren Antwort, sagte stattdessen: "Gute deutsche Spieler sind grundsätzlich immer interessant." Er wolle aber keine Namen kommentieren.

Wer in der kommenden Saison auf der Trainerbank des FC Bayern sitzt, ist ebenfalls noch offen. Klar ist laut des Ex-Profis nur, dass die Türen in alle Richtungen offen stehen. "Es ist nichts ausgeschlossen", dementierte Salihamidžić Berichte, nach denen die Münchner unbedingt auf einen deutschen Trainer setzen wollen.

Lemar? "Das entspricht nicht der Wahrheit"

Nicht nur die Mannschaft, auch Salihamidžić selbst bekam in den letzten Wochen immer wieder heftigen Gegenwind. Angelastet wurde dem Sportdirektor unter anderem, dass er Monacos Thomas Lemar angeblich nicht kannte und sich erst über ein Youtube-Video über den 21-jährigen Franzosen informieren musste.

"Das, was hier geschrieben wurde, entspricht nicht der Wahrheit", konterte "Brazzo" die Vorwürfe. "Youtube? Das ist totaler Quatsch. Natürlich kenne ich Lemar, und jede weitere Zeile darüber wäre eine Zeile zu viel".

Seine im Vergleich zu Vorgänger Matthias Sammer eher ruhige und zurückhaltende Art wurde Salihamidžić ebenfalls von vielen Seiten angekreidet. Auch das will der 40-Jährige so nicht stehen lassen: "Ich bin keiner, der kommt und große Töne spuckt. Ich will erstmal etwas leisten."