Gezeichnete Bayern heiß auf Dortmund

Der FC Bayern ist für das Topspiel gegen den BVB gerüstet

Bayern München hat seine Erfolgsserie unter Jupp Heynckes auch bei Celtic Glasgow fortgesetzt. Nach dem Achtelfinaleinzug in der Champions League soll nun Borussia Dortmund die Stärke des Rekordmeisters zu spüren bekommen.

Die Heynckes-Erfolgswelle rollt unaufhaltsam weiter, und doch haben die Jubelwochen unter dem hoch geschätzten Triple-Trainer auch deutliche Spuren hinterlassen. "Wir hatten ein Programm wie nie zuvor, der Kraftverlust war enorm", sagte der Coach des FC Bayern nach dem hart erarbeiteten 2:1 bei Celtic Glasgow, das den vorzeitigen Achtelfinaleinzug in der Champions League bedeutete. "Manchmal musst du einfach überleben", meinte Arjen Robben.

Mit dem sechsten Sieg in sechs Pflichtspielen unter Jupp Heynckes hat der Rekordmeister sein erstes Ziel erreicht, ist weiterhin im Flow und will mit diesem Hochgefühl auch dem Bundesliga-Kracher am Samstag bei Borussia Dortmund seinen Stempel aufdrücken - ungeachtet aller Strapazen im Drei-Tages-Rhythmus. "Die Jungs leisten Großes", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidžić.

Martínez als Schlüsselfigur

Gezeichnet waren die Bayern nach dem hoch emotionalen Abnutzungskampf im brodelnden Celtic Park. Schlüsselfigur Javi Martínez trug einen Cut am Auge davon, Kingsley Coman humpelte schwerfällig aus dem Stadion und Jérôme Boateng plagte sich mit einem leicht lädierten Oberschenkel. "Wir müssen weitermachen, Samstag ist nochmal ein schweres Spiel. Dann können wir etwas durchschnaufen", betonte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zu später Stunde in seiner Bankettrede im Mannschaftshotel im Herzen Glasgows.

In Dortmund ist dann der angeschlagene Robert Lewandowski mit ziemlicher Sicherheit wieder dabei und kann frischen Schwung verleihen, wie Heynckes erwähnte. Der Pole fehlte in der fast südländisch aufgeheizten Atmosphäre unverkennbar als Fixpunkt, umso mehr mussten die Bayern auch nach der glücklichen Führung durch Coman (22.) über den Einsatz, über den Willen kommen.

Schlüsselfigur war dabei Martínez, der als Turm in der Schlacht schließlich auch das Siegtor (77.) erzielte. "Ich bin nur platt", sagte der Spanier sichtlich geschafft, der sich wie schon 2013 für Heynckes zum Stabilitätsanker im zentralen Mittelfeld entwickelt.

BVB-Duelle "immer besondere Spiele"

Mit so mancher spielerischer Unzulänglichkeit und defensiver Turbulenz wie beim Celtic-Ausgleich von Callum McGregor (74.) wollten sich die Bayern nicht lange aufhalten, schließlich wartet der große Rivale BVB.

"Das sind immer besondere Spiele, wir müssen alles reinlegen", sagte Robben. Torhüter Sven Ulreich meinte: "Wir können im direkten Duell unsere Führung auf sechs Punkte ausbauen. Das ist immer eine Motivation und wäre ein Bonus."

Heynckes hat "neue Impulse gesetzt"

In der Königsklasse wird es dagegen wohl bei Platz zwei in der Gruppe B hinter Paris Saint-Germain bleiben, zu souverän zieht das Starensemble um Neymar seine Kreise. Selbst der sonst so vor Überzeugung strotzende Heynckes macht sich praktisch keine Hoffnung.

"Das Achtelfinale hat Priorität, das haben wir erreicht. Alles andere ist Wunschdenken. Der 3:0-Heimsieg von Paris ist ein Riesenvorteil", sagte der 72-Jährige. Und er bedeutet, dass der FC Bayern im Heimspiel am 5. Dezember mit 4:0 gewinnen müsste, um noch vorbeizuziehen - ein extrem kompliziertes Unterfangen.

Gleichwohl haben die ersten drei Wochen mit Heynckes so gut wie alles verändert beim FC Bayern. Nicht nur die Ergebnisse, sondern auch das Grundgefühl, die Einstellung und Spielqualität. "Ich bin sehr glücklich", sagte Rummenigge und lächelte tiefenentspannt. Heynckes habe "neue Impulse gesetzt", stellte Ulreich fest. Diese Impulse sollen nun auch den angeschlagenen BVB vor unlösbare Probleme stellen, erst danach können in der länderspielbedingten Pause die Kraftreserven wieder aufgefüllt werden.