Watzke fürchtet übermächtigen FC Bayern

Hans-Joachim Watzke fürchtet einen FC Bayern, der alle Titel gewinnt

Das unter Jupp Heynckes zurückgekehrte Selbstbewusstsein des FC Bayern bereitet BVB-Boss Hans-Joachim Watzke im Hinblick auf die restliche Saison in Liga und Pokal große Sorgen.

Nachdem der Rekordmeister die "atmosphärischen Probleme" durch den Trainer-Wechsel in den Griff bekommen hat, sieht Watzke wieder einen "stabilen" FC Bayern. "Und wenn Bayern München stabil ist, dann heißt das, und genauso ist es, dass sie alles gewinnen", fürchtet der BVB-Chef, dass die Schwarz-Gelben in dieser Spielzeit erneut leer ausgehen könnten.

Von einer Krise im eigenen Verein will Watzke zwar weiterhin nichts wissen ("Man muss mal die Kirche im Dorf lassen"), dennoch gibt auch er zu, dass die Mannschaft in den letzten Wochen nicht alles richtig gemacht hat. Vor allem die Spiele gegen Nikosia und Hannover stießen dem Klub-Boss sauer auf.

"Dass man ehrlich gesagt manchmal ein bisschen mehr Gegenwehr leisten hätte können, das ist mir auch aufgefallen", kritisierte Watzke im Interview mit "Sky Sport". Dennoch sei die in seinen Augen überzogene Kritik unverhältnismäßig. "Das ist krank, wenn man schreibt, dass ein Tabellenführer in der Krise ist und über diesen Tabellenführer berichtet, als würde er kurz vor dem Abstieg stehen."

CL-Qualifikation "ein absolutes Muss"

Die Kritik an Trainer Peter Bosz, dem oft ein zu starres Festhalten an seinem System vorgeworfen wird, kann Watzke nicht nachvollziehen. "Die persönliche Zusammenarbeit aller Beteiligten mit Peter Bosz ist außergewöhnlich gut. Es ist ein sehr großes Vertrauensverhältnis", bekräftige der BVB-Boss. Gleichzeitig relativierte Watzke: "Das Kriterium ist, dass wir sportlich erfolgreich sein wollen. Das waren wir bisher in Maßen, da ist aber noch ein bisschen Luft nach oben."

An der Zielsetzung für den Rest der Saison hat sich laut Watzke trotz der jüngsten Schwächephase nichts geändert. "Für die Mannschaft, die wir jetzt haben, ist es ein absolutes Muss und eine realistische Einschätzung, dass wir uns wieder für die Champions League qualifizieren müssen. Das gibt die Mannschaft hundertprozentig her, alles andere wäre schon außergewöhnlich."