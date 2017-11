Badstuber zurück im Training

Holger Badstuber könnte gegen den HSV wieder im VfB-Kader stehen

Abwehrspieler Holger Badstuber vom VfB Stuttgart trainiert nach seiner Oberschenkelverhärtung zumindest wieder individuell. Das teilte ein Sprecher des Bundesligisten auf Nachfrage mit.

Ob der 28-Jährige am Samstag beim Hamburger SV wieder für den VfB spielen kann, ist aber weiter unklar. Badstuber war vergangene Woche beim DFB-Pokalspiel in Kaiserslautern (3:1) verletzt ausgewechselt worden und fehlte den Schwaben anschließend beim 3:0-Sieg gegen den SC Freiburg am Sonntag.