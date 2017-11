Beşiktaş mit einem Bein in der K.o.-Runde

Ryan Babel und Co. stehen mit einem Bein in der K.o.-Runde

Beşiktaş hat die Tür zum Achtelfinale in der Champions League weit aufgestoßen. Der Gruppengegner von RB Leipzig kam zwar am Mittwoch gegen den französischen Meister AS Monaco nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, bei einem Leipziger Sieg gegen den FC Porto am Abend (20:45 Uhr) wäre der türkische Meister aber schon nach dem 4. Spieltag für die K.o.-Phase qualifiziert.

Beşiktaş geriet in seiner 200. Europapokal-Partie kurz vor der Halbzeit durch Rony Lopes in Rückstand (45.+1), der in Wetzlar geborene Cenk Tosun glich in dem temporeichen und hitzigen Spiel vom Elfmeterpunkt mit seinem vierten Treffer im laufenden Wettbewerb aus (54.).

Hitzig wurde es in der Schlussphase der Partie, in der Ryan Babel für die Mannen aus Istanbul sowie Keita Baldé für Monaco den Siegtreffer auf dem Fuß hatten, ihre Chancen jedoch nicht nutzen konnten.

"Wir haben alles gegeben, es hat nicht viel zum Sieg gereicht. Vielleicht aber ein bisschen die Erfahrung", so Monaco-Keeper Danijel Subašić nach der Partie. Torschütze Rony Lopes ergänzte: "Wir sind enttäuscht, weil wir gut gespielt haben. Wir hätten den Sieg verdient. Nun warten wir auf die Ergebnisse vom Abend und werden sehen, was noch geht. Wir werden bis zum Schluss alles geben."

Mit nur zwei Punkten steht Monaco am Tabellenende und steht vor dem Aus, während Beşiktaş mit zehn Zählern von Rang eins grüßt.

Bereits am Dienstag hatten Paris St. Germain und Bayern München die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale geschafft.