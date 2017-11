Abgebrühtes APOEL blamiert ideenlosen BVB

Mickaël Poté traf erneut gegen den BVB

Viertes Champions-League-Spiel, vierte Enttäuschung - Borussia Dortmund geht ohne das erhoffte Erfolgserlebnis in den Bundesliga-Gipfel gegen den FC Bayern.

Mit dem blamablen 1:1 (1:0) gegen Außenseiter APOEL Nikosia setzte das Team von Trainer Peter Bosz seinen Negativtrend der vergangenen Wochen fort und muss nun sogar um den Einzug in die Europa League bangen. Selbst die 1:0-Führung von Raphaël Guerreiro (29. Minute) konnte die Verunsicherung nicht vertreiben. Der Ausgleich durch den ehemaligen Dresdner Mickaël Poté (51.), der auch schon beim 1:1 im Hinspiel getroffen hatte, sorgte am Mittwochabend beim BVB und den 64.509 Zuschauern im Signal Iduna Park für großen Frust.

Bosz, der wegen seiner Taktik zuletzt in der Kritik stand, hielt unbeirrt an seinem 4-3-3-System fest - und die Gastgeber setzten sofort auf Offensive. Der Wille, den Abwärtstrend zu stoppen, war bei der Borussia von Beginn an erkennbar. Wie erwartet übernahm sie die Regie und erspielte sich schon in der ersten Viertelstunde gute Torchancen durch Pierre-Emerick Aubameyang (9. Minute), Shinji Kagawa (10.), Christian Pulisic 11.) und Ömer Toprak (14.).

Guerreiro krönt druckvollen Anfang

Sechs Torschüsse in der ersten Viertelstunde verdeutlichten die Überlegenheit - nur der erlösende Treffer wollte einfach (noch) nicht fallen. APOEL verteidigte gegen die pausenlos anstürmenden Dortmunder fast immer mit zehn Mann. So entwickelte sich das Duell mehr und mehr zu einem echten Geduldspiel. Gegen den extrem defensiv ausgerichteten zyprischen Meister erspielte sich der BVB deutlichen Vorteile beim Ballbesitz, ließ aber gerade beim finalen Pass vor das gegnerische Tor Präzision und Kreativität vermissen.

Ähnliche Probleme hatte die Borussia schon vor zwei Wochen beim dürftigen 1:1 im Hinspiel. Bosz hatte seine Mannschaft im Vergleich zur peinlichen 2:4-Niederlage in Hannover auf fünf Positionen verändert. Und dabei ein gutes Händchen bewiesen, denn Abwehrspieler Guerreiro traf bei seinem Startelf-Saisondebüt nach einer knappen halben Stunde. Kagawa hatte clever durchgesteckt, der Rückkehrer behielt die Nerven und ließ Nikosias spanischem Keeper Nauzet Pérez keine Chance.

Der schwächelnde Top-Torjäger Aubameyang, der nun schon in vier Spielen nicht mehr getroffen hat, vergab die große Chance zum 2:0 (39.). In der BVB-Daueroffensive landete sein wuchtiger Kopfball an der Latte (76.).

BVB viel zu fahlässig

Anders als zuletzt mit erfolglosem Hurra-Fußball agierten die Dortmunder diesmal zwar abgeklärter und nüchterner - doch am Ende erneut ohne durchschlagenden Erfolg. Die Abwehr,die in den letzten fünf Spielen insgesamt zehn Tore kassierte, hatte diesmal fast nichts zu tun. Nur eine Situation vor der Pause war brenzlig: Die erste und einzige Chance der Zyprer vor der Halbzeit vereitelte Maximilian Philipp mit einer Grätsche (41.). Der BVB dominierte nach Belieben, ging aber viel zu fahrlässig mit seinen vielen Chancen um und brachte sich deshalb um eine höhere Halbzeitführung.

Nach der Pause sorgte das Schock-Tor von Poté, der Toprak aussteigen ließ, für Ernüchterung. APOEL kam nun etwas besser ins Spiel. Die Gelb-Schwarzen bewiesen zwar Kampfgeist und Stehvermögen, wurden am Ende aber nicht belohnt.