Vor dem Gipfeltreffen: Robben über den BVB

Arjen Robben hat wie immer große Ziele mit seinem FC Bayern

Trotz der jüngsten Ergebniskrise bei Borussia Dortmund rechnet Superstar Arjen Robben vom FC Bayern München mit einem echten Topspiel am Samstagabend. Dann empfängt der BVB den Rekordmeister im heimischen Signal Iduna Park (ab 18:30 Uhr).

Gegenüber der "Bild" betonte der Niederländer, dass er die Dortmunder trotz nur einem Punkt aus den letzten drei Ligaspielen weiter voll auf dem Zettel habe: "Dass Dortmund große Qualität hat, das ist ganz klar. Wenn sie einen guten Tag haben, wird es auch für uns sehr schwierig", ist sich Robben sicher.

Der 33-Jährige hat in seiner Karriere bereits 20 Pflichtspiele gegen den BVB absolviert. So viele, wie gegen keinen anderen Gegner in seiner Laufbahn. Zuletzt setzte es im DFB-Pokalfinale im April eine 2:3-Pleite, während die Bayern in der Bundesliga seit drei Partien ungeschlagen sind.

Trotz der derzeitigen Formschwäche der Schwarz-Gelben, die ihnen in der letzten Woche nach der 2:4-Pleite in Hannover die Tabellenführung kostete, nennt Robben die Westfalen als Konkurrent Nummer eins im Rennen um die Deutsche Meisterschaft. "Ja! Das bleibt auch bis zum Ende so", legte sich der Routinier fest und ergänzte: "Auch Leipzig ist weiter dran. Man muss natürlich bei beiden jetzt mal abwarten, was in Europa passiert, wie sie und ob sie weiterkommen in der Champions League."

Weiße Weste unter Jupp Heynckes

Die Münchner sind gerade rechtzeitig vor dem "deutschen Clásico" gegen Borussia Dortmund so richtig in Schwung gekommen. Unter Comeback-Trainer Jupp Heynckes setzte es bisher in sechs Spielen wettbewerbsübergreifend sechs Siege. Eine Bilanz, die Robben optimistisch auf die kommenden Aufgaben blicken lässt: "Was wir in den letzten Wochen erreicht haben, das ist ein Riesen-Schritt. Hätte mir das jemand vor drei Wochen gesagt, hätte ich gesagt: Das werden wir nie schaffen. Aber wir müssen am Boden bleiben. Es gibt noch Dinge zu verbessern, wir sind noch nicht am Limit – das ist positiv!"

Bayerns Nummer 10 selbst gehört auch im fortgeschrittenen Alter bei entsprechender körperlicher Verfassung zum absoluten Stammpersonal. In dieser Saison hat der Linksfuß bereits 15 Einsätze für den FCB zu Buche stehen.