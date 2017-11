Kießling äußert sich zu Bayern-Interesse

Stefan Kießling ist angeblich beim FC Bayern im Gespräch

Bayer Leverkusens Edelreservist Stefan Kießling hat erstmals über das angebliche Interesse des FC Bayern München an einem Transfer im Winter gesprochen.

"Dass mein Name plötzlich mit den Bayern in Verbindung gebracht wird, tut mir in meiner Situation sehr gut. Das ist eine Wertschätzung", sagte der 33-Jährige der "Bild".

In Leverkusen sitzt Kießling derzeit überwiegend nur auf der Tribüne. Auch deshalb war in den Medien spekuliert worden, der Routinier könne im Winter als Backup für Stürmer-Star Robert Lewandowski zum Rekordmeister wechseln.

Kontakt zu Jupp Heynckes, seit Anfang Oktober wieder höchst erfolgreich als Coach der Münchner in Amt und Würden, gibt es laut Kießling derzeit allerdings nicht. Beide arbeiteten von 2009 bis 2011 in Leverkusen zusammen.

Zeine Zukunft unterm Bayer-Kreuz ließ der in Franken geborene Kießling offen: "Wer weiß, was passiert. Ich werde definitiv im Winter nicht aufhören. Das wäre nicht ich. Und der Fußball schreibt ja die verrücktesten Geschichten."

Seine aktuelle Rolle als Reservist nagt am Angreifer. "Es ist eine sehr schwierige Situation, die ich so nie zuvor kannte. Dass ich enttäuscht bin und mir mein letztes Jahr etwas anders vorgestellt habe, ist doch klar. Mein Ziel ist es weiter, auf die 400 Bundesliga-Spiele zu kommen." Dafür fehlen Kießling nur noch drei Einsätze - die er vielleicht in der Rückrunde im Trikot der Bayern sammeln könnte.