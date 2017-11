Presse: "Druck auf Peter Bosz nimmt zu"

Die internationale Presse ist sich einig: Der BVB rutscht immer tiefer in die Krise

Während Borussia Dortmund das zweite Remis gegen den krassen Außenseiter Nikosa hinnehmen musste, unterlag auch RB Leipzig im Rückspiel gegen den FC Porto. Die Pressestimmen zu den deutschen Spielen in der Königsklasse.

Borussia Dortmund - APOEL Nikosia 1:1

Zypern

Goal.com.cy: "Antarktis im Herzen Deutschlands. Mickaël Poté hält APOEL am Leben. Nach dem 1:1 in Westfalen schöpft APOEL neue Hoffnung auf den dritten Platz und die Qualifikation für die Europa League."

Cyprus Mail: "Ein hartnäckiger Auftritt von APOEL gegen Borussia Dortmund in der Champions League am Mittwochabend brachte dem zyprischen Meister im Signal Iduna Park ein 1: 1-Unentschieden ein."

Deutschland

Focus: "In der Champions League erlebt der Verein das Unvorstellbare: Nach dem kläglichen 1:1 gegen Nikosia ist das Aus in der Champions League fast sicher. Jetzt hat der BVB eine richtige Krise! Selbst die 1:0-Führung von Raphael Guerreiro (29. Minute) konnte die Verunsicherung nicht vertreiben."

Reviersport: "Der BVB hat sich auch im Rückspiel gegen Nikosia blamiert. Das erneute 1:1 ist der Tiefpunkt einer Entwicklung, auf die Trainer Bosz keine Antwort zu bieten hat. Es herrscht Alarmstimmung. Der BVB-Kader ist 439 Millionen Euro wert und damit das 23-fache von dem, was APOEL Nikosia mit 19 Millionen Euro aufzubieten hat. Anders ausgedrückt: Allein Torjäger Aubameyang kostet viermal so viel wie der komplette Gegner."

Bild: "BVB nur noch Euro-Zwerg. Der BVB rutscht vorm Knaller-Duell in der Liga am Samstag gegen die Bayern noch tiefer in die Krise."

England

Daily Mail: "Der Druck auf Peter Bosz nimmt zu. Die Dortmunder dominierten im Signal Iduna Park. Borussia Dortmund steht ein Kampf um die Überwinterung in Europa bevor."

The Sun: "Borussia Dortmund steht nach dem Remis gegen APOEL Nikosia vor einer Demütigung."

Spanien

Marca: "Dortmund verpasst die nächste Chance. Die Deutschen befinden sich noch immer in einer Pechsträhne: Nur ein Sieg in den letzten sechs Spielen ist zu wenig."

Mundo Deportivo: "Borussia Dortmund hat seine Chancen nicht genutzt und wurde von einem Konter überrascht. Die Deutschen erzielten in einem Spiel, das sie klar dominierten, nur einen Treffer."

FC Porto - RB Leipzig 3:1

Portugal

Mais Futebol: "Der Überlegenheit im Mittelfeld konnte auch ein hervorragender Timo Werner nichts entgegensetzen. Der FC Porto spielte, wie er es noch nie zuvor getan hatte.

Correio da Manhã: "Dem Drachen wachsen in der Champions League Flügel. Ein schwerer aber unumstrittener Triumph gegen Leipzig. Porto hat nun im direkten Vergleich mit Leipzig die Nase vorn. Jetzt liegt es an Porto selbst, das Achtelfinale der Königsklasse zu erreichen."

Deutschland

Bild: "Leipzig kriegt die Hütte voll. Dass Timo Werner seine Torflaute nach fünf Wochen beendet, nützt Leipzig gar nichts. Erstmals verlieren die Sachsen unter Trainer Ralph Hasenhüttl (50) drei Pflichtspiele in Folge und haben das Erreichen des Achtelfinales nicht mehr in der eigenen Hand."

Focus: "Werner-Tor zu wenig: Leipzig droht Vorrunden-Aus in Champions League. Im vorletzten Gruppenspiel in drei Wochen bei AS Monaco ist für Leipzig ein Sieg fast schon Pflicht, um die Chance auf das Achtelfinale in der Königsklasse zu wahren."

Spanien

Mundo Deportivo: "Porto erzielte den wichtigsten Sieg gegen Leipzig, sodass beide Mannschaften die Gruppenphase auf Platz zwei beenden können."