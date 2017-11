Modeste über Köln: "Blatt wird sich jetzt wenden"

Im Herzen immer noch ein Kölner: Anthony Modeste (l.)

Im Sommer erlag Anthony Modeste dem Werben aus China, doch sein Herz hängt immer noch am 1. FC Köln. Und das ungeachtet des Streits um den Abgang des Stürmerstars.

"Auch wenn es der Zeitun­ter­schied in Tian­jin manch­mal etwas schwer macht, sehe ich mir die Spie­le vom FC alle an und fie­be­re mit", verriet er der "Bild". Anfang Oktober verfolgte der 29-Jährige sogar das 1:2 der Kölner gegen RB Leipzig live im Stadion.

Davon, dass er dem FC auch in der nächsten Saison in der Bundesliga die Daumen drücken kann, ist der Franzose trotz des bisher unterirdischen Saisonverlaufs überzeugt. "In der letz­ten Sai­son hat der HSV nach dem zehnten Spiel­tag eben­falls nur zwei Punk­te ge­habt und ist be­kannt­lich am Ende nicht ab­ge­stie­gen. Der FC wird das eben­falls schaf­fen", gab er sich zuversichtlich.

Lichtblicke im Pokal und Derby

"Wenn man sich die Spiele der Mannschaft ansieht, ist die grundsätzliche Leistung eigentlich da. Die Tore fehlen eben", analysierte der Kölner Rekordabgang die Situation am Rhein. Hoffnung mache hingegen der Sieg im DFB-Pokal gegen Hertha BSC. Im Berliner Olympiastadion gewannen die Geißböcke mit 3:1.

Für Modeste ein Schritt in die richtige Richtung, genau wie auch die erste Halbzeit gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Bundesliga-Spieltag. Im Rheinderby waren die Kölner zunächst in Führung gegangen, mussten sich aber in der zweiten Halbzeit der Werkself geschlagen geben. Diese Leistung zeige, "dass sich das Blatt jetzt wenden wird."