Real-Krise: Ronaldo trauert James hinterher

Cristiano Ronaldo hätte James Rodríguez gerne weiter bei Real gesehen

Real Madrid steckt spätestens nach dem 1:3-Debakel bei Tottenham Hotspur in der Krise. Grund genug für Superstar Cristiano Ronaldo, öffentliche Kritik an der Transferpolitik der Königlichen zu üben. Unter anderem vermisst Ronaldo den zu Bayern München ausgeliehenen James Rodríguez.

"All die Spieler, die uns diesen Sommer verlassen haben, haben uns stärker gemacht", sagte Ronaldo nach der Pleite in London gegenüber "beIN Sports". "Das soll keine Entschuldigung sein, aber Spieler wie Pepe, James, Morata – sie haben uns stärker gemacht."

Pepe (Beşiktaş) und Morata (FC Chelsea) hatten Madrid vor der Saison ebenso wie James den Rücken gekehrt. Alle drei zählten bei Real in der letzten Spielzeit nicht mehr zum Stammpersonal, sorgten aber für die nötige Breite im Kader des spanischen Rekordmeisters.

Nach Ansicht Ronaldos können die zahlreichen Youngster der Königlichen die aktuell schwierige Situation nicht auffangen. "Die jungen Spieler sind unsere Zukunft, aber sie sind eben noch sehr jung, und manchmal ist Erfahrung eminent wichtig."

Ronaldo jammert: "Wir fühlen uns mies"

Real liegt nicht nur in der Königsklasse inzwischen nur noch auf Rang zwei hinter den Spurs, sondern hat auch in der heimischen Primera División bereits acht Punkte Rückstand auf Erzrivale FC Barcelona an der Tabellenspitze.

Der ungewohnte Negativ-Lauf lässt auch Ronaldo nicht kalt. "Wir fühlen uns mies, weil wir verloren haben und es eigentlich gewohnt sind zu gewinnen", jammerte der Weltfußballer.

Ronaldo will momentan nicht bei Real verlängern

Die Hoffnung auf Besserung gibt der Portugiese aber noch nicht auf. "Im Fußball können sich Dinge schnell ändern. Wir wollen diesen Negativ-Lauf stoppen, und ich bin sicher, dass wir die Dinge ändern können. Wir haben noch eine Menge Zeit, um uns zu verbessern, und ich bin mir sicher, dass wir das schaffen werden."

Bedeckt hielt sich Ronaldo in Bezug auf seine persönliche Zukunft. Auf die Frage, ob er noch viele Jahre in Madrid bleiben wolle, antwortete der noch bis 2021 an Real gebundene 32-Jährige: "Das weiß ich nicht. Ich habe noch vier Jahre Vertrag. Ich will nicht verlängern. Es geht mir gut."