Sammer kritisiert BVB-Profis: "Sind jetzt gefordert"

Sammer: BVB-Spieler sollen sich hinterfragen

Matthias Sammer hat die Spieler des kriselnden Bundesligisten Borussia Dortmund in die Pflicht genommen. Den in der Kritik stehenden Trainer Peter Bosz nahm Sammer dagegen in Schutz.

"Alle haben in der letzten Saison über Thomas Tuchel gesprochen. Jetzt ist es schon wieder der Trainer, Peter Bosz. Ist es nicht irgendwann die Mannschaft, die in einer Saison, in verschiedenen, schwierigen Situationen, schneller Farbe bekennen muss?", sagte der ehemalige BVB-Coach vor dem Ligagipfel gegen Bayern München am Samstag (18:30 Uhr) im "Eurosport"-Interview.

Die Schwarz-Gelben haben nur eines der vergangenen sechs Pflichtspiele gewonnen, am Mittwoch blamierten sie sich beim 1:1 in der Champions League gegen Zyperns Meister APOEL Nikosia.

"Die Spieler von Borussia Dortmund sind jetzt total gefordert. Ich bin erstaunt über die Diskussionen und Kommentare. Ich stelle mir gerade vor, was Thomas Tuchel alles vorgeworfen wurde – teilweise berechtigt und unberechtigt. Aber jetzt geht die Diskussion schon wieder los, was Peter Bosz alles ändern muss. Ich würde einfach mal sagen: Was muss die Mannschaft alles ändern? Wo muss sie sich hinterfragen?", sagte Sammer.

Den BVB-Profis fehlten "zwei, drei Prozentpunkte auf diesem Niveau", monierte der Europameister von 1996. So erklärte Sammer auch, dass die Borussia die Tabellenführung inzwischen wieder an die Münchner verloren hat: "Wenn man anfängt zu träumen – Mensch, fünf Punkte Vorsprung, das läuft – vergisst man dabei aber die Arbeit."