Bayern-Spiel kommt laut Şahin "zeitlich perfekt"

Nuri Şahin erlebte mit dem BVB bereits Höhen und Tiefen

In 213 Partien hielt Nuri Şahin bereits seine Knochen für Borussia Dortmund in der Knochenmühle Bundesliga hin. In dieser Zeit gewann der türkische Nationalspieler den Pokal und die Meisterschale, erlebte aber auch Krisen. Gegenüber "bvb.de" äußerte sich der 29-Jährige nun zur aktuellen Lage.

Trainer Peter Bosz, der nach nur einem Erfolg aus den letzten sechs Pflichtspielen zunehmend in die Kritik geriet, wird vom Borussen-Urgestein nur mit lobenden Worten bedacht: "Er macht kein Harakiri und stellt alles auf den Kopf. Das finde ich als Spieler auch richtig", so Sahin.

Insgesamt stellt Sahin zudem heraus, dass der Niederländer unabhängig vom Ausgang der Spiele einen klaren Stil verfolgt: "In der Phase, als wir einen nach dem anderen aus dem Stadion geschossen haben, ist er uns nicht freudestrahlend um den Hals gefallen. Er war auch damals kritisch-analytisch, hat viele Sitzungen gehalten und Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt." Das sei auch jetzt nicht anders.

Die zurückliegenden Misserfolge hätten das Vertrauen des Teams in den einstigen Ajax-Übungsleiter zudem nicht erschüttert. "Nullkommanull! Das sage ich ganz ehrlich!", betonte Sahin.

Bayern-Kracher kommt "zeitlich perfekt"

"Siege würden verdammt guttun", kennt Sahin ein Mittel gegen den Abwärtstrend der Schwarzgelben. Ein "Patentrezept", das die Leichtigkeit des Saisonbeginns zurückbringe, gebe es allerdings nicht. "Wir müssen versuchen, uns gegenseitig zu helfen und uns aus dieser Phase herausziehen."

Das Topspiel gegen den FC Bayern (Samstag 18:30 Uhr im Liveticker) sieht der Mittelfeldspieler als Chance. Der Vergleich mit dem Rekordmeister komme "zeitlich perfekt". In so einem Spiel kann man sehr viel geradebiegen. Jeder kann sich vor der Länderspielpause nochmal verausgaben. Wenn wir gewinnen, sind wir wieder Tabellenführer."

Allerdings gesteht Sahin, dass das Momentum bei den Bayern liege. "Doch die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir uns mit den Bayern – gerade zuhause – offene Spiele liefern können, und ich hoffe, erneut mit dem besseren Ende für uns." Wichtig sei jedoch, den Bayern "mutig" Paroli zu bieten.