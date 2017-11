Pulisic: BVB-Krise? "Es kann nur besser werden"

Christian Pulisic will den Kopf nicht hängen lassen

Nach dem 1:1-Remis in der Champions League gegen den krassen Außenseiter APOEL geht Borussia Dortmund wohl mit keinem großen Selbstvertrauen in das Spitzenspiel gegen Bayern München.

Christian Pulisic gab sich dennoch optimistisch. "Weil die Dinge gerade so schlecht laufen, kann es nur besser werden", sagte der 19-Jährige in einem Interview mit "ESPN".

Mit dem Unterschieden ist der BVB abgesehen vom Pokalerfolg gegen Magdeburg seit fünf Spielen ohne Sieg. "Fairerweise muss muss man sagen, dass wir in den letzten Spielen Pech hatten, aber von einer Krise würde ich nicht sprechen", bilanzierte der US-Amerikaner.

Dass die Schwarz-Gelben nicht nahtlos an den starken Bundesligastart anknüpfen, war Pulisic bereits bewusst: "Wir hatten einen sehr guten Start in die Bundesliga. Aber wir wussten, dass es nicht ewig so weiter gehen wird. Obwohl die Dinge gerade nicht gut laufen, halten wir die Köpfe oben und werden uns dadurch kämpfen."

Doch der Youngster will die Champions-League-Blamage schnell abhaken und sich auf die Partie gegen Bayern konzentrieren: "Alles ist gut und wir werden weiter kämpfen."