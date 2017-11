Rummenigge berichtet über die Ancelotti-Trennung

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge sprach über die Ancelotti-Trennung

Vor dem Schlagerspiel in der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund (Samstag ab 18:30 Uhr) hat sich Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge geäußert.

So verriet der 62-Jährige weitere Details, wie es Ende September zur Trennung von Startrainer Carlo Ancelotti gekommen war. "Das Gespräch war natürlich nicht angenehm. Am Ende ist Carlo aufgestanden und hatte gesagt: 'Okay, du bist nicht mehr mein Boss, aber du bleibst mein Freund'", so der Bayern-Macher Gespräch bei "Sky Sport News HD".

Zur Art und Weise, wie die Scheidung mit dem italienischen Coach vonstatten ging, meinte Rummenigge weiter: "Ich glaube, das spiegelt die ganze Geschichte gut wieder. Unsere Entscheidung hatte ihm natürlich nicht gefallen, aber sie war unserseits im professionellen Sinne zugunsten des FC Bayern gefällt worden."

Darum gab es keinen Lewandowski-Backup

Der Bayern-Boss erläuterte des Weiteren die Entscheidung der Münchner Klubführung, im Sommer keinen Vertreter für Weltklasse-Stürmer Robert Lewandowski zu verpflichten. "Einen teuren Backup zu kaufen, mit der Qualität eines Robert Lewandowski, ist eine finanzielle Frage. Im Sommer hatten wir uns entschlossen, da nichts zu machen, weil die sportliche Führung der Meinung war, dass wäre nicht nötig", schob Rummenigge die Verantwortung für das Stillhalten auf dem Spielermarkt an das Trainerteam um Ancelotti weiter.

In den letzten Wochen ist der Rekordmeister immer mehr dafür in die Kritik geraten, mit dem 29-jährigen Polen nur einen Mittelstürmer auf internationalem Topniveau in den eigenen Reihen zu haben. Die Lösung, den gegenwärtig noch angeschlagenen Thomas Müller als Lewandowski-Backup einzusetzen und keinen externen Neuzugang verpflichtet zu haben, stößt im und um den Klub von der Säbener Straße zunehmend auf Unverständnis.

"Wir haben uns im Sommer extrem damit auseinandergesetzt. Am Ende des Tages hat der Trainer gesagt, Thomas Müller als Backup - immerhin ist er ja Weltmeister auf dieser Position geworden - war ihm genug", erklärte Rummenigge gegenüber "Sky Sport News HD". Eine Entscheidung, welche in der Wintertransferperiode aller Wahrscheinlichkeit nach auf Drängen des Ancelotti-Nachfolgers Jupp Heynckes korrigiert werden wird.