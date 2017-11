De Bruyne äußert sich zu Zukunft bei City

Kevin De Bruyne fühlt sich bei Manchester City und unter Pep Guardiola wohl

Kevin de Bruyne gilt bei Manchester City als unumstrittener Stammspieler und absoluter Leistungsträger. Der Mittelfeldstar hat nun betont, dass er seine Zukunft auch langfristig beim englischen Spitzenreiter sieht.

"Mir gefällt es hier, es ist die perfekte Umgebung und seit ich hier bin, hat man mir viel Vertrauen geschenkt", betonte De Bruyne in einem Interview mit dem englischen TV-Sender "Sky Sports".

Dem Belgier gefalle das Projekt der Citizens, außerdem sei er in Manchester sehr glücklich. "Ich sehe mich noch lange hier", stellte der 26-Jährige klar.

Unter Trainer Pep Guardiola reifte De Bruyne zu einem der weltbesten Mittelfeldspieler. "Seit Pep zum Verein kam, spielt er eine Art Fußball, die ich gerne spiele. Er macht es einfach für uns Spieler", lobte der Ex-Wolfsburger seinen Coach.

Mit dem 26-Jährigen in der Stammformation spielt Manchester City bisher eine sehr starke Premier-League-Saison. Die Citizens führen die Tabelle in England vor dem Stadtrivalen von Manchester United an.

De Bruyne will den Druck auf United erhöhen

Am Sonntag trifft das Team von Guardiola auf den Tabellenfünften FC Arsenal. Im Verfolgerduell treffen die Red Devils und der FC Chelsea aufeinander. "Wir haben Arsenal und United hat Chelsea, also gibt es viele Dinge, die wieder passieren können. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, haben die anderen den Druck", betonte De Bruyne die Wichtigkeit der Partie.

Der belgische Nationalspieler war im Sommer 2015 für die damalige Bundesliga-Rekordablösesumme von 74 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg auf die Insel gewechselt. De Bruyne hat bei City noch einen Vertrag bis 2021. Bereits im Oktober wurde über eine vorzeitige Vertragsverlängerung spekuliert.