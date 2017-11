Hamann kritisiert Robben: "Nicht geglänzt"

Von Dietmar Hamann kritisiert: Bayern-Star Arjen Robben

Vor dem Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München scheinen die Rollen klar verteilt. Während sich die Schwarz-Gelben derzeit in einem Formtief befinden, haben die Münchener seit der Verpflichtung von Jupp Heynckes jedes Spiel gewonnen.

Doch Ex-Profi Dietmar Hamann traut dem BVB trotzdem eine Überraschung zu. "Wenn man die Form beider Mannschaften betrachtet, ist Bayern klar im Vorteil", gab der 44-Jährige in seiner "Sky"-Kolumne zu, betonte aber zugleich: "Dortmund kann trotzdem in der Lage sein, ein richtig gutes Spiel zu liefern. Sie wissen, dass ein Sieg gegen die Bayern die ganze negative Dynamik auf einen Schlag ändern kann. Und ich traue es ihnen trotz der schlechten Phase zu."

Hamann kritisierte die zuletzt erbrachten Leistungen der Dortmunder scharf. Gerade an Mario Götze lässt der ehemalige Liverpooler kein gutes Haar:" Götze läuft seit Wochen mit, aber nicht mehr. Kaum Torgefahr, wenig Vorlagen, viel zu wenig insgesamt."

Hamann: Bayern braucht keinen Lewandowski-Ersatz

Der 59-fache Nationalspieler nahm außerdem zu den Spekulationen um einen Ersatzmann für Robert Lewandowski in München Stellung. "Wen sollen sie denn kaufen als Ersatz? Einen guten Stürmer, der weiß, dass er fünf Mal im Jahr von Anfang an spielt? Einen jungen, der nie Spielpraxis bekäme?", fragte sich Hamann. Er sehe kein Problem darin, die Saison mit den aktuellen Offensivspielern zu Ende zu bringen.

Lediglich bei Arjen Robben sieht der TV-Experte Verbesserungsbedarf. "Aufgefallen ist mir aber, dass Arjen Robben in den letzten Spielen nicht so geglänzt hat, wie ich es von ihm gewohnt bin", hob Hamann hervor. Und auf die Qualität des Niederländers könne der FCB gerade bei den bevorstehenden "ungemütlichen Spielen" nicht verzichteten, so der 44-Jährige.

Kohfeldt als dauerhafte Lösung in Bremen?

Voll und ganz überzeugt ist Hamann dagegen von Florian Kohfeldt als potenziellen Trainer von Werder Bremen. "Kohfeldt macht auf mich einen exzellenten Eindruck und mit einer guten Ansprache und ein paar taktischen Änderungen traue ich den Bremern einen Sieg in Frankfurt zu", erklärte der TV-Experte.

Hamann geht davon aus, dass Kohfeldt nach Viktor Skripnik und Alexander Nouri der erste Werder-Coach sei, "bei dem alle 100 Prozent dahinter stehen". Nouri beschrieb der ehemalige Mittelfeldspieler dagegen als Notlösung.