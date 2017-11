Arsenal im Top-Spiel bei City unter Druck

Arsène Wenger und Arsenal müssen bei ManCity siegen

Manchester City gegen Arsenal: Das Topspiel der englischen Premier League wird am Sonntag auch ein Schaulaufen der deutschen Stars. Der neutrale Beobachter darf auf ein Offensivspektakel hoffen.

Seit 21 Jahren ist Arsene Wenger Trainer des FC Arsenal, er hat den einst als langweilig geltenden Klub mit einem aufregenden Stil zu drei Meistertiteln in der Premier League und sieben Siegen im FA-Cup geführt.

Zuletzt gab es immer wieder Kritik an Wenger wegen ausbleibender Erfolge, viele Fans wünschen sich einen Umbruch mit einem neuen Übungsleiter. Doch der Franzose hat noch Großes vor mit dem Verein aus dem Norden Londons.

"Ich bin hungriger denn je, weil die Anforderungen höher sind und ich die Premier League lange nicht mehr gewonnen habe. Das will ich schaffen, bevor ihr mich hier weg bekommt", sagte Wenger kürzlich.

Arsenal in Manchester unter Zugzwang

In dieser Saison wird es mit dem Titel schwer. Der FC Arsenal, der am Donnerstag durch ein 0:0 gegen Roter Stern Belgrad vorzeitig in die K.o.-Runde der Europa League einzog, geht als Tabellenfünfter in den elften Spieltag und hat schon neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City.

An diesem Sonntag (15:15 Uhr) muss Wengers Team ins Etihad-Stadion, zum Duell mit der Mannschaft von Trainer Josep Guardiola. Es dürfte ein Offensiv-Spektakel werden.

City ist in dieser Saison noch ungeschlagen und trifft nach Belieben, vor allem in der heimischen Spielstätte. 5:0 gegen Liverpool und Crystal Palace, 7:2 gegen Stoke und 3:0 gegen Burnley, das sind die jüngsten Ergebnisse von Guardiolas Team vor eigenem Publikum.

Wenger kündigt mutige Ausrichtung an

In der Champions League gelang unter der Woche ein beeindruckendes 4:2 bei Italiens ungeschlagenem Tabellenführer SSC Neapel. Doch auch Arsenal will mutig zu Werke gehen.

"Wir werden uns nicht verstecken. Wir wollen auch spielen, den Ball haben und gefährlichen Situationen kreieren. Angriff ist manchmal die beste Verteidigung", sagt Trainer Wenger vor der Reise nach Manchester.

Die Statistik spricht sogar für sein Team. In den vergangenen neuen Partien in allen Wettbewerben gegen City gab es nur eine Niederlage für Arsenal. Auf das Zahlenwerk sollte sich der Klub allerdings nicht verlassen.

"Es ist das beste Team in Europa, trainiert vom besten Trainer Europas", sagte Neapels Coach Maurizio Sarri gerade über Guardiolas City.

Sané und Gündoğan stark, auch Özil verbessert

Bei dem Duell im Etihad-Stadion steht auch eine Reihe Deutscher im Blickpunkt. Leroy Sané hat für Manchester in dieser Saison in der Premier League schon sechs Tore geschossen und fünf Vorlagen geleistet. Er ist Topscorer der Liga und hat bedeutenden Anteil an der Tabellenführung des Teams.

İlkay Gündoğan kommt nach seiner langen Verletzungspause immer besser in Tritt und verbuchte beim Sieg in Neapel seine erste Torvorlage in der Champions League seit Oktober 2014, damals trug er noch das Trikot von Borussia Dortmund.

Bei Arsenal fehlt Shkodran Mustafi im Moment verletzt, die deutschen Weltmeister Per Mertesacker und Mesut Özil sind allerdings gesetzt. Der viel kritisierte Özil zeigte zuletzt steigende Form, bereitete in den vergangenen beiden Ligaspielen zwei Tore vor und traf einmal selbst.

Gegen Tabellenführer City soll es so weitergehen.