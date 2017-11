Can zurück zu Bayern? Heynckes nimmt Stellung

Emre Can ein Thema beim FC Bayern sein

Bayern München liebäugelt einem englischen Medienbericht zufolge mit einer Rückholaktion von Nationalspieler Emre Can vom FC Liverpool. FCB-Coach Jupp Heynckes äußerte sich auf der Pressekonferenz vor dem BVB-Spiel zu den Gerüchten.

"Emre Can ist ein guter Junge, er hat sich sehr gut entwickelt, ist dynamisch und kraftvoll", lobte der 72-Jährige Can, ließ sich aber keine Wasserstandsmeldung bezüglich eines möglichen Interesses des Rekordmeisters am Mittelfeldakteur entlocken.

Die "Daily Mail" hatte zuvor berichtet, Can sei aufgrund seiner ungeklärten Vertragssituation bei den Reds auch ins Blickfeld der Bayern gerückt. Die Münchner beobachten demnach die Entwicklung um den 23-Jährigen genau.

Obwohl der Confed-Cup-Sieger unter Liverpools Teammanager Jürgen Klopp zu den wichtigsten Stützen gehört, stocken die Verhandlungen über eine Verlängerung seines noch bis kommenden Sommer laufenden Kontrakts.

Can soll eine Ausstiegsklausel von seinem Noch-Arbeitgeber fordern. Dieser ist dem Vernehmen nach jedoch nicht bereit, diese im Vertrag des gebürtigen Frankfurters zu verankern. Stand jetzt ist der bullige 1,84-Meter-Mann also nach der Saison ablösefrei.

Auch Juventus heiß auf Can?

Zuletzt war Can in der medialen Gerüchteküche vor allem mit Italiens Serienmeister Juventus in Verbindung gebracht worden. Dort würde er auf die DFB-Kollegen Sami Khedira und Benedikt Höwedes treffen.

Ob die Bayern wirklich in den Poker einsteigen, scheint jedoch eher unwahrscheinlich. Zu gut ist das defensive Mittelfeld der Münchner besetzt. Dort gibt es bereits jetzt ein Hauen und Stechen um die Stammplätze zwischen den Top-Spielern Javi Martínez, Sebastian Rudy, Thiago, Corentin Tolisso und Arturo Vidal.

Can spielte bereits in der Jugend für die Bayern und rückte 2012 unter Heynckes offiziell ins Profi-Team auf. Ein Jahr später wechselte er aufgrund mangelnder Einsatzzeiten zu Bayer Leverkusen. 2014 sicherte sich Liverpool für 12 Millionen Euro die Dienste des variabel einsetzbaren Rechtsfußes.