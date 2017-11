96 will Höhenflug in Leipzig fortsetzen

Hannover 96 ist das Team der Stunde in der Bundesliga

Hannover 96 ist in der Bundesliga die Überraschung der Saison. Mit einem Sieg beim schlingernden RB Leipzig könnten die frechen Niedersachsen sogar auf Platz drei vorstoßen.

Vor dem möglichen Sprung auf Platz drei stapelt Andre Breitenreiter so tief, wie es nur geht. "Ein solch' klarer Außenseiter waren wir in dieser Saison noch nicht", sagte der Trainer von Hannover 96 mit Blick auf das Gastspiel beim Vize-Meister RB Leipzig.

Der Aufsteiger gefällt sich in der Rolle des Underdogs ziemlich gut - und will allem niedersächsischen Understatement zum Trotz nach Borussia Dortmund (4:2) nun das nächste Bundesliga-Schwergewicht in die Knie zwingen. "Wir nehmen uns auch in Leipzig einen Sieg vor. Wenn wir am Limit spielen, haben wir gegen jeden Gegner eine Chance", sagte Breitenreiter.

Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl nahm die Aussagen seines Gegenübers betont unaufgeregt zur Kenntnis. "Sie nehmen aus ihrer Euphorie alles mit", sagte der Österreicher und zeigte Verständnis für die Tiefstapelei des Konkurrenten. Es sei "klar, dass sie die Underdog-Rolle genießen. Das hätten wir letztes Jahr auch gesagt." Die Favoritenrolle sei ihm ohnehin nicht wichtig. "Wir haben gegen jeden den Anspruch, die drei Punkte zuhause zu behalten", so Hasenhüttl.

Hannover jagt Vereinsrekord

Hannover ist bislang das Überraschungsteam der Saison. Nach 18 Punkten aus den ersten zehn Spielen rütteln die Emporkömmlinge aus der niedersächsischen Landeshauptstadt nun sogar am Startrekord des Klubs aus dem Jahr 1965.

Denn mit einem Dreier am Samstag (15:30 Uhr) in Sachsen wäre 96 schon bei 21 Punkten und würde eine neue Klub-Bestmarke in der Bundesliga-Historie aufstellen. Vor 52 Jahren waren es zum gleichen Zeitpunkt umgerechnet 19 Zähler.

Auch wenn man bei den Roten weiter beharrlich auf den Abstand nach unten schaut, wächst im Umfeld mit jedem Sieg die Euphorie.

"Ganz Hannover träumt wieder von Europa. Jeder möchte wieder europäische Spiele haben", sagte Klub-Legende Dieter Schatzschneider dem "NDR" und nennt eines der Erfolgsgeheimnisse unter Breitenreiter: "Ich habe seit langem keine Mannschaft mehr gesehen bei 96, die so gut miteinander kann."

Breitenreiter appelliert an "Mut und Selbstvertrauen"

Großer Teamgeist, taktische Disziplin und ein unbändiger Wille sind die Gründe für den bisherigen Höhenflug des Teams. Stärken, die Hannover auch bei den zuletzt schlingernden Bullen unbedingt durchbringen will.

"Dass es schwer wird, wissen wir alle, aber wir haben schon öfters nachgewiesen, dass es möglich ist. Und mit diesem Mut und genau diesem Selbstvertrauen fahren wir da hin", sagte Breitenreiter.

In den letzten vier Jahren hatte übrigens nur ein Aufsteiger nach zehn Spielen so viele Zähler wie Hannover: RB Leipzig in der zurückliegenden Saison. Am Ende landete das Team um Nationalstürmer Timo Werner auf Platz zwei und spielt in diesem Jahr in der Champions League.