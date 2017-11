Freiburg-Schock! Niederlechner droht Saisonaus

Für Florian Niederlechner ist die Saison womöglich gelaufen

Stürmer Florian Niederlechner vom SC Freiburg droht nach einer schweren Knieverletzung das vorzeitige Saisonende.

Wie der Klub aus dem Breisgau am Freitag mitteilte, hatte der 27-Jährige bereits am Donnerstagnachmittag bei einem Zusammenprall im Training einen Bruch der rechten Kniescheibe erlitten.

Nur wenige Stunden später war Niederlechner in der Freiburger Uni-Klinik operiert worden. Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen, der Heilungsprozess erfordere jedoch viel Zeit und Geduld, schrieben die Freiburger auf ihrer Homepage.

"An einen Einsatz in der laufenden Saison ist wohl nicht mehr zu denken", heißt es in dem Statement weiter.

Niederlechner, der im Januar 2016 vom FSV Mainz 05 zu den Badenern gewechselt war, hat in der laufenden Saison zwei Bundesligatreffer für den derzeitigen Tabellen-15. erzielt.