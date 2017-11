Schmidt sehnt Ende der Remis-Serie herbei

Schmidt will endlich drei Punkte in der Liga

Trainer Martin Schmidt will mit dem VfL Wolfsburg die Bestmarke von sechs Unentschieden hintereinander in der Bundesliga mit einem Heimerfolg am Sonntag (18:00 Uhr) gegen Hertha BSC beenden.

"Ich bin nicht auf Rekorde aus, ich will lieber gewinnen", sagte der Coach der Niedersachsen am Freitag. Der einzige dreifache Punktgewinn war den Norddeutschen Ende August bei Eintracht Frankfurt (1:0) gelungen. Schmidt: "Das Team und ich stehen bei den Fans in der Schuld, ihnen endlich einen Sieg zu schenken."

#Schmidt: Das Team und ich stehen bei den Fans in der Schuld, ihnen endlich wieder einen Sieg zu schenken für die Unterstützung. #WOBBSC — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 3. November 2017

Der Schweizer Trainer bekräftigte einmal mehr, dass es ihm und seinem Team auf jeden Fall um einen dreifachen Punktgewinn gegen die Hauptstädter gehe. "Wir werden immer auf Sieg spielen. Wir spielen nicht, um am Ende mit einem Unentschieden zufrieden zu sein."

Trotz der Europapokal-Belastung bei der Hertha geht Martin Schmidt von einem starken Kontrahenten aus. Er betonte, dass sich die Wölfe "auf die bestmögliche Hertha einstellen" würden.