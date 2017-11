Bayern in Dortmund wohl ohne Kimmich

Fehlen wohl in Dortmund: Jérôme Boateng, Thomas Müller und Jushua Kimmich (v.li.)

Bayern Münchens Trainer Jupp Heynckes muss im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund aller Wahrscheinlichkeit nach auf Nationalspieler Joshua Kimmich verzichten.

Wie der Bundesliga-Primus mitteilte, reiste der Rechtsverteidiger wegen einer Magenverstimmung am Freitagnachmittag nicht mit nach Dortmund. Auch Innenverteidiger Jérôme Boateng sollte laut "Sky"-Informationen zunächst auf die Fahrt zum Duell Erster gegen Zweiter verzichten, trat die Reise letztlich aber doch an.

Sollte der 22-jährige Kimmich beim BVB tatsächlich ausfallen, steht Rafinha als Ersatz für die Viererkette bereit. Der Brasilianer hatte Kimmich bereits am Dienstag beim 2:1 in der Champions League bei Celtic Glasgow in der Startformation ersetzt.

Boateng griff sich während der Champions-League-Partie gegen Celtic Glasgow immer wieder an den Oberschenkel und hatte mit muskulären Problemen zu kämpfen. Unmittelbar nach der Partie ging Bayern-Coach Jupp Heynckes noch davon aus, dass es sich bei der Blessur des Nationalspielers um "nichts Schlimmes" handelte.

Derzeit haben die Bayern außerdem drei Langzeitverletzte zu Beklagen: Manuel Neuer (Mittelfußbruch), Franck Ribéry (Außenbandriss) und Juan Bernat (Syndesmosebandriss) werden aller Wahrscheinlichkeit nach 2017 kein Pflichtspiel mehr absolvieren. Thomas Müller befindet sich derzeit nach einem Muskelfaserriss im Aufbautraining und fällt für das Spitzenspiel sowie für die beiden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen England und Frankreich ebenfalls aus.

"Wieder bei Kräften" hingegen ist laut Heynckes Spitzenstürmer Robert Lewandowski. Der Pole habe in den letzten Tagen gut trainiert und sei vor dem Spitzenspiel gegen seinen Ex-Klub "hochmotiviert".