Positive Dopingprobe bei Paolo Guerrero!

Eine Dopingprobe von Paolo Guerrero war positiv

Schock für die Nationalmannschaft Perus! Der ehemalige Bayern- und HSV-Stürmer Paolo Guerrero wurde beim WM-Qualifikationsspiel gegen Argentinien in Buenos Aires positiv auf Doping getestet.

Wie "ESPN SportsCenter" berichtet, sei die A-Probe des peruanischen Angreifers von der Partie am 5. Oktober positiv gewesen. Dem Bericht zufolge handelt es sich angeblich um eine sogenannte "Social Drug". Der peruanische Verband FBF sei frühzeitig über das Analyseergebnis in Kenntnis gesetzt worden. Die Öffnung der B-Probe steht derzeit noch aus. Sollte auch diese positiv ausfallen, droht Guerrero eine Sperre zwischen zwei und vier Jahren.

Mit dem Punkt gegen die Albiceleste wahrte der Anden-Staat die Chance auf die Teilnahme bei der Weltmeisterschaft in Russland. Peru landete auf dem fünften Rang der südamerikanischen WM-Qualifikation und setzte sich im Kampf um den Playoff-Platz dank des besseren Torverhältnisses gegen die punktgleichen Chilenen durch.

Am 11. und 16. November bestreitet Peru seine beiden Playoff-Partien gegen Neuseeland. Kapitän Guerrero - während der WM-Quali mit sechs Treffern erfolgreichster Torschütze der Blanquirroja - wird sowohl beim Hinspiel in Wellington als auch beim Rückspiel in Lima fehlen.

Von 2003 bis 2012 kickte Guerrero in der Bundesliga. Für den FC Bayern und den Hamburger HSV bestritt der mittlerweile 33-Jährige Torjäger 161 Bundesliga-Einsätze und erziele 47 Treffer. Mit den Bayern holte der Peruaner zweimal in Folge (2005 + 2006) das Double aus Meisterschaft und Pokal.

Im Sommer 2012 vollzog Guerrero den Wechsel vom Hamburger SV in die brasilianische Serie A, wo er mit Corinthians São Paolo den Gewinn der Copa Libertadores und der Klub-Weltmeisterschaft feiern durfte 2015 wurde der Angreifer mit dem Klub brasilianischer Meister. Im gleichen Jahr wechselte der 81-fache Nationalspieler Perus innerhalb der Liga zu Flamengo Rio de Janeiro.