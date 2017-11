Götze: "Kann Bayern-Vergangenheit ausblenden"

Mario Götze trifft am Samstagabend auf seinen Ex-Klub aus München

Für einen hat der "Deutsche Clásico" zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München (Samstag ab 18:30 Uhr) eine ganz besondere Bedeutung. Mario Götze kehrte nach seinem Bayern-Intermezzo zwischen 2013 und 2016 nach Dortmund zurück und kämpft seit dem wieder mit dem BVB um die Vormachtstellung in Fußball-Deutschland.

Vor fast genau einem Jahr lief der 25-Jährige das bislang einzige Mal seit seiner Rückkehr ins Ruhrgebiet gegen die Bayern auf. Beim 1:0-Heimsieg stand er damals 77 Minuten auf dem Feld und bereitete das Siegtor von Pierre-Emerick Aubameyang mustergültig vor.

Für das bevorstehende Spiel des Tabellenzweiten gegen den -ersten versicherte Götze bei "Sky Sport News HD": "Ich kann meine Bayern-Vergangenheit ausblenden. Natürlich gehört es zu meiner Vergangenheit und meinem Leben. Ich bin aber froh, dass wir jetzt fokussiert auf die Bundesliga schauen können und es um ein Spiel Zweiter gegen Erster geht. Das ist entscheidend."

Obwohl der Offensivmann zum Ende seiner Bayern-Jahre einen schweren Stand unter dem damaligen Cheftrainer Pep Guardiola hatte, blickt Götze sportlich gesehen auf eine erfolgreiche Zeit bei den Münchnern zurück: In den drei Spielzeiten an der Säbener Straße holte er jeweils die Meisterschaft, wurde außerdem zweimal Pokalsieger und einmal Klub-Weltmeister.

Götze nimmt sich und sein Team in die Pflicht

In 73 Ligaspielen für die Bayern erzielte der WM-Held 22 Tore. Dies ist eine bessere Quote, als er beim BVB vor und nach seinem Wechsel in den Süden zu Buche stehen hatte.

Vor dem Top-Duell des deutschen Fußballs im heimischen Signal Iduna Park nimmt Götze sich und seine Teamkollegen in die Pflicht, um am Samstagabend nach Möglichkeit die zurückeroberte Tabellenführung bejubeln zu können: "Wir müssen uns einfach wieder auf die Dinge fokussieren, die uns in den ersten Spielen ausgezeichnet haben. Ob es das Gegenpressing ist, die wenigen Ballverluste, das Nachschieben."

Götze selbst hat sich nach überstandener Stoffwechsel-Krankheit und nahezu komplett verpasster Rückrunde 2016/2017 seinen Stammplatz beim BVB zurückerobert. Allerdings ist er noch weit von der Torgefährlichkeit vergangener Tage entfernt. In elf Pflichtspielen in dieser Saison blieb Dortmunds Nummer zehn noch ohne eigenen Treffer.