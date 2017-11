Milan enttäuscht! Çalhanoğlu floppt in Italien

Hakan Çalhanoğlu konnte die hohen Erwartungen in Mailand bislang nicht erfüllen

Als großer Hoffnungsträger wurde Hakan Çalhanoğlu im Sommer als einer von mehreren kostspieligen Neuverpflichtungen vom Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen zum italienischen Traditionsverein AC Mailand gelotst.

Im offensiven Mittelfeld sollte der türkische Nationalspieler die Fäden ziehen und eine wichtige Rolle im Unternehmen der Rossoneri spielen, endlich wieder in die Spitzengruppe der italienischen Serie A vorzurücken.

Nach wenigen Monaten sieht die Realität allerdings ganz anders aus. Milan krebst nach elf Spieltagen wieder einmal nur im Tabellenmittelfeld herum, hat bislang nur fünf Siege eingefahren und bereits 15 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SSC Neapel.

Auch Ex-Präsident und Lautsprecher Silvio Berlusconi zeigte sich von den Leistungen und der Einkaufspolitik des Klubs bitter enttäuscht und motzte in der "Corriere della Sera": "Die haben kein Spiel, keine Idee. Die Transferpolitik habe ich nicht verstanden. Elf neue Spieler, was soll das? Mit all diesem Geld, hätte man da nicht einen Topspieler kaufen können?" Ein klarer Tiefschlag, auch in Richtung des einstigen Bundesliga-Stars.

Milan schießt keine Tore mehr - Çalhanoğlu trägt Mitschuld

Hakan Çalhanoğlu ist zuletzt immer mehr in die Kritik im Mailänder Umfeld geraten. Von der versprochenen Kreativität und der Torgefahr ist bisher nicht viel zu sehen. Zwei mickrige Torbeteiligungen stehen für den 23-Jährigen zu Buche.

Viermal in den letzten fünf Serie-A-Spielen blieb Milan komplett ohne eigenen Treffer, was die regionalen Medien vor allem auch der Nummer zehn des 18-fachen Scudetto-Gewinners ankreiden. Auch die letzte Partie in der Europa League endete für den AC Milan mit einem 0:0 bei AEK Athen in einer Enttäuschung.

Laut italienischen Medien soll die Enttäuschung über die anhaltende Formkrise Çalhanoğlus in Mailand zuletzt immer größer geworden sein. Die Anpassungsschwierigkeiten seit dem 22-Millionen-Euro-Wechsel von Leverkusen in die Mode-Metropole seien nach wie vor unverkennbar.

Letzte Chance auf die Startelf wohl am Sonntag

AC-Trainer Vincenzo Montella hat bereits mehrfach reagiert und den Ex-Hamburger auf drei unterschiedlichen Positionen aufgestellt. Doch sowohl als Zehner hinter zwei Spitzen, als auch mal über links oder mal zentral im 4-3-3- beziehungsweise 3-5-2-System hat Çalhanoğlu bisher funktioniert.

Allzu viel Anlaufzeit wird dem einstigen Hoffnungsträger der Rossoneri nicht mehr eingeräumt werden. In den nächsten Tagen kehrt mit Giacomo Bonaventura ein zuletzt verletzter Mittelfeldakteur des AC zurück ins Team und wird sich im Konkurrenzkampf in der Mittelfeldzentrale der Mailänder in Stellung bringen. In Italien wird bereits darüber spekuliert, dass die Partie beim abstiegsbedrohten Sassuolo Calcio am Sonntag (ab 20:45 Uhr) die vorerst letzte Chance für Çalhanoğlu sein könnte, sich von Beginn an zu beweisen.