Hängepartie: Klopp verteidigt Emre Can

Gehen Jürgen Klopp und Emre Can bald getrennte Wege?

Jürgen Klopp hat gelassen auf die Hängepartie um die Vertragsverlängerung von Emre Can beim FC Liverpool reagiert. Der Vertrag des Nationalspielers läuft im Sommer aus, deswegen wäre schon im Januar eine Einigung mit einem neuen Verein möglich.

"Wenn ein Spieler, dessen Vertrag im nächsten Sommer ausläuft und sich damit gut fühlt, wie es bei Emre eindeutig der Fall ist, dann sollten wir es ihm gleichtun", sagte Klopp am Freitag. Angeblich wollen die Reds den Vertrag des Ex-Bayern-Spielers schon seit Sommer 2016 verlängern, doch Can hält den Verein weiter hin.

"Wir müssen einen auslaufenden Vertrag respektieren", erklärte Klopp gelassen. "Wenn ein Vertrag endet, dann gibt es immer zwei Seiten, die etwas hätten anders machen können: Der Klub auf der einen, der Spieler auf der anderen Seite."

Der Manager hätte aber auch nichts gegen eine vergleichsweise späte Verlängerung im Mai 2018, einen Monat vor offiziellem Vertragsende. "Ich habe damit kein Problem", meinte Klopp. "Solange es keine Anzeichen dafür gibt, dass er mit dem Kopf woanders ist, ist von meiner Seite aus alles okay." In der laufenden Saison kommt Can wettbewerbsübergreifend auf 14 Spiele und drei Tore für den LFC.