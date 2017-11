Einsatz-Chance groß: Höwedes steht im Juve-Kader

Kann auf seinen ersten Einsatz für Juventus Turin hoffen: Weltmeister Benedikt Höwedes

Nach wochenlanger Verletzungspause kann der deutsche Weltmeister Benedikt Höwedes auf einen ersten Kurzeinsatz bei Juventus Turin hoffen. Juve-Coach Massimiliano Allegri berief den 29-Jährigen erstmals in den Kader.

"Wenn es die Möglichkeit für einen Kurzeinsatz gibt, wird er ihn bekommen", sagte der Trainer einen Tag vor dem Spiel. Er relativierte nach Höwedes' erstem Einsatz am am Donnerstag im Freundschaftsspiel gegen Trino allerdings, dass eine Einwechslung am Sonntag vielleicht auch "ein bisschen zu früh" komme.

Höwedes war seit seinem Wechsel nach Italien weder in der Serie A noch in der Champions League zum Einsatz gekommen. Nachdem er eine Zerrung am linken Oberschenkel auskuriert hatte, verletzte er sich im September im Training am Muskel. Über sein Trainings-Comeback Anfang der Woche war Höwedes daher enorm erleichtert. "Das Leben ist besser auf dem Platz", twitterte er am Donnerstag.

Gegen Schlusslicht Benevento Calcio am Sonntag (15:00 Uhr) wird Höwedes' DFB-Kollege Sami Khedira dagegen wohl geschont, deutete Allegri an. Er stehe zur Verfügung, spiele aber höchstwahrscheinlich nicht, sagte er. Der 30-Jährige steht auch im Kader der Nationalelf für die darauffolgenden Test-Länderspiele am 10. November in London gegen England und vier Tage später in Köln gegen Frankreich.