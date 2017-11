Union Berlin siegt dank Trimmel-Assist

Die Berliner lassen nicht locker

Der 1. FC Union Berlin lässt im Aufstiegskampf der zweiten deutschen Bundesliga nicht locker. Die Berliner setzten sich am Samstag vor eigenem Publikum gegen FC St. Pauli hauchdünn 1:0 durch und feierten den fünften Sieg in den jüngsten sechs Spielen. Der entscheidende Treffer fiel erst in der 92. Minute. Torschütze war Sebastian Polter per Kopf nach einem Freistoß von Christopher Trimmel.

Der Ex-Rapidler spielte rechts in der Abwehr durch, Philipp Hosiner saß auf der Bank. Christoph Schösswendter und Michael Gspurning standen bei den Siegern nicht im Aufgebot. Berlin verbesserte sich mit 25 Punkten nach 13 Spielen vorerst auf Rang drei, vier Zähler hinter Leader Fortuna Düsseldorf, der am Sonntag den FC Heidenheim zu Gast hat. St. Pauli (19) ist Fünfter.

