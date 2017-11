63 Mal ungeschlagen! Celtic bricht Jahrhundertrekord

Die Fans des Celtic FC haben fast jede Woche Grund zu jubeln

Der schottische Meister Celtic Glasgow hat durch das 4:0 (1:0) beim FC St. Johnstone am 13. Spieltag der schottischen Premiership einen Rekord aufgestellt.

Die Mannschaft von Teammanager Brendan Rodgers ist nunmehr seit 63 nationalen Pflichtspielen ungeschlagen und verbesserte damit den eigenen Rekord aus dem Jahre 1917, als Celtic 62 Mal in Folge ohne Niederlage geblieben war.

In der Tabelle untermauern die "Hoops", Gegner von Bayern München in der Champions-League-Gruppenphase, durch den neunten Saisonsieg die Tabellenführung, liegen aktuell nun mit 30 Punkten an der Spitze vor dem hartnäckigsten Verfolger FC Aberdeen.