Matthäus ruft Endspiel für Gisdol aus

Markus Gisdol steht beim HSV einmal mehr unter Druck

Das Spiel gegen den VfB Stuttgart könnte das letzte für Markus Gisdol als Cheftrainer des Hamburger SV sein. Davon ist zumindest Ex-Profi Lothar Matthäus überzeugt.

In der Partie gegen die Schwaben gehe es für Gisdol "absolut um seinen Job", sagte Matthäus vor dem Anpfiff der Partie in Hamburg. "Wenn er heute verliert, dann ist sein Job auf jeden Fall in Gefahr. Ich glaube, dass er dann im nächsten Bundesligaspiel nicht mehr auf der Bank sitzen wird", sagte der deutsche Rekordnationalspieler.

Sollte sich der HSV von Gisdol trennen, wäre der Zeitpunkt laut Matthäus nicht der schlechteste: "In der Länderspielpause könnte sich auch ein neuer Trainer einarbeiten."

Gisdol selbst wollte sich noch nicht zu seiner eigenen Zukunft äußern. Auf die Frage, ob es im Spiel gegen den VfB Stuttgart um seinen Job gehe, sagte der 48-Jährige: "Diese Frage kann ich nicht beantworten. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit Heribert Bruchhagen und Jens Todt. Es gibt überhaupt kein Ultimatum aus dieser Richtung. Wir haben uns in der letzten Saison schon aus schwierigeren Situationen befreit. Das schaffen wir jetzt auch wieder."

Einen Rücktritt, so viel ist klar, wird es laut Gisdol nicht geben: "Grundsätzlich nicht. Des Weiteren werden wir auch nicht verlieren."