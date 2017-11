Nullnummer bei Admira gegen WAC

Issiaka Ouedraogo spielte gegen seinen Ex-Verein

Nach dem Bundesliga-Schlager Sturm gegen Rapid hat am Samstagabend auch das Duell der Admira mit dem Wolfsberger AC ein torloses Remis gebracht. Die Niederösterreicher fielen damit auf Platz sechs zurück, die achtplatzierten Kärntner liegen nach ihrem erst zweiten Auswärtszähler in dieser Saison zehn Punkte vor dem Schlusslicht St. Pölten, das am Sonntag Meister Salzburg zu Gast hat.

Die Admira bestimmte vor nur 1.558 Zuschauern in der BFSZ-Arena in Maria Enzersdorf über weite Strecken das Spiel, scheiterte aber entweder am eigenen Unvermögen oder an WAC-Schlussmann Alexander Kofler. Vor allem der quirlige Marin Jakolis sorgte immer wieder für Gefahr (8./drüber, 29./Kofler-Abwehr, 33.).

Nach 35 Minuten erwachte dann erstmals kurzzeitig der WAC und hatte zwei Topchancen: Zunächst prüfte Ex-Admira-Stürmer Issiaka Ouedraogo Tormann Andreas Leitner, der mit einem Reflex das 0:1 verhinderte (36.). Nur eine Minute später stürmte dann Mihret Topcagic alleine aufs Gehäuse der Südstädter und fand ebenfalls in Leitner seinen Meister.

Nach dem Wechsel waren Topchancen Mangelware, allerdings wurde der Admira ein klarer Foulelfmeter vorenthalten: Nemanja Rnic rempelte im Strafraum mittels "Bodycheck" Admira-Stürmer Lukas Grozurek um, doch die Pfeife von Schiedsrichter Gerhard Grobelnik blieb stumm (58.) - ebenso sechs Minuten später, als Thomas Zündel Admira-Linksverteidiger Thomas Ebner im Sechzehner zur Fall brachte.

Im Finish vergab der erst in der 82. Minute eingewechselte Dever Orgill gleich zwei Hundertprozentige für die Gäste: Zunächst schoss der Jamaikaner knapp am Tor vorbei, ehe er nur wenige Sekunden später im Duell mit Kofler den Kürzeren zog (88.).

So blieb es beim 0:0. Damit stoppte der WAC, der die jüngsten drei Pflichtspiele allesamt verloren hatte, wenigstens seine Negativserie, ist aber nun schon acht Liga-Partien sieglos. Für die Admira war es das erste torlose Remis in dieser Saison.

Mehr dazu:

apa