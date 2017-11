Ballack kreidet Bosz "elementaren Fehler" an

Michael Ballack versteht die Arbeitsweise von BVB-Coach Peter Bosz nach der Niederlage gegen Bayern nicht

Das 1:3 von Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München schlägt auch am Tag danach hohe Wellen. Ex-Nationalspieler Michael Ballack kann dabei den Umgang der Schwarzgelben mit der Niederlage nicht nachvollziehen.

Denn beim BVB wollte Cheftrainer Peter Bosz am Sonntag auf die Pleite im Top-Spiel nicht unbedingt anders reagieren und zurück zur Normalität übergehen. Wie sonst auch trainierten lediglich die Ersatzspieler der Borussia - unter der Leitung der Assistenztrainer. Der Niederländer selbst befand sich unterdessen zusammen mit den Stammspielern im Trainingszentrum. Eine Ablauf, der unmittelbar nach einem Pflichtspiel üblich ist.

Für Michael Ballack ist diese Vorgehensweise nach einem so richtungsweisenden Spiel nicht förderlich. Im "Doppelpass" auf "Sport1" sprach der 41-Jährige von einem "elementaren Fehler". In der derzeitigen "kleinen Krise" des BVB müsse Bosz vielmehr bei den Reservisten "Präsenz zeigen", anstatt den "normalen Rhythmus" weiter zu gehen.

Ballack: Unter dem Co-Trainer trainiert man anders

"Wenn ich ein Spiel verliere, kann ich am nächsten Tag nicht zur Tagesordnung übergehen, egal gegen wen das ist", so Ballack weiter: "Da muss ich besondere Maßnahmen ergreifen, um alles dafür zu tun, das nächste Spiel wieder zu gewinnen."

Außerdem sollten sich die "Ersatzspieler aufdrängen" können, so der ehemalige Bayern-Profi kritisch: "Ich habe es selbst erlebt: Wenn du unter dem Co-Trainer trainierst, ist es etwas anderes, als wenn der Cheftrainer zuguckt. Das ist einfach so." Diese seien die "kleinen Details, an denen man vielleicht ansetzen muss".

Der BVB wartet in der Bundesliga seit nunmehr vier Spielen auf einen Sieg. Nach einem guten Saisonstart und einem dicken Punktepolster auf Verfolger Bayern München hat Borussia Dortmund nach elf Spieltagen in der Bundesliga mittlerweile sechs Punkte Rückstand.