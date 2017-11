Wütender BVB-Fan bedroht Jugendliche mit Axt

Ein BVB-Fan soll Jugendliche mit einer Axt bedroht haben

Die 1:3-Pleite von Bundesligist Borussia Dortmund gegen Meister Bayern München am Samstagabend brachte einen BVB-Fan so in Rage, dass er Jugendliche mit einer schwarz-gelben Axt bedrohte. Dies gab die Polizei in Hagen bekannt.

Der 42 Jahre alte Hagener warf gegen 22.40 Uhr am Samstagabend zunächst Sperrmüll auf eine Straße und schickte sich an, diesen mit einer Axt zu zerlegen. Kurze Zeit später geriet er mit einer Gruppe von Jugendlichen in Streit, er soll dabei die Axt erhoben in der Hand gehalten haben. Die von den Jugendlichen gerufene Polizei nahm den 42-Jährigen anschließend fest.

Das Beil führte er nicht bei sich, dieses konnte allerdings von Diensthund "Fridolin" gefunden werden. Zwecks Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte der BVB-Anhänger die Nacht in Polizei-Gewahrsam.