Harnik beendet Nationalmannschaftskarriere

Martin Harnik läuft nicht mehr länger für Österreich auf

Drei Wochen nach dem Rücktritt von Zlatko Junuzović beendet auch Martin Harnik seine ÖFB-Karriere. Die Entscheidung sei schwer gefallen: "Ich glaube aber, dass es im Sinne der Gesundheit und der Familie die richtige ist."

"Martin Harnik hat mir heute in einem längeren, privaten Gespräch seine Entscheidung und seine Beweggründe mitgeteilt. Sein Entschluss ist sehr schade, er hat in meinen Planungen eine große Rolle gespielt. Als Teamchef muss ich seine Entscheidung respektieren und akzeptieren", wird Franco Foda beim ÖFB zitiert.

Der 30-jährige Harnik ist 68 Mal für die Alpen-Nation aufgelaufen und hat dabei 15 Treffer erzielt. Seinen vielleicht besten Auftritt hatte er beim 4:1-Auswärtssieg in Schweden, als Österreich nicht zuletzt dank seines Doppelpacks sich vorzeitig das Ticket für die EM 2016 in Frankreich holte.

Harnik blickt freudig zurück: "Ich möchte mich beim ÖFB für zehn tolle, intensive Jahre mit allen Ups und Downs bedanken. Die schönen Zeiten haben deutlich überwogen. Ich habe dem Verband und dem Team viel zu verdanken, was meine Karriere betrifft. Die Teilnahme an den Endrunden und die vielen internationalen Spiele haben sich natürlich auch auf meine Vereinskarriere sehr positiv ausgewirkt. Ein großes Dankeschön auch an alle Fans für die großartige Unterstützung!"

Zuletzt hatte Harnik nach der Eliminierung von Sportdirektor Willi Ruttensteiner und der Abkehr von Teamchef Marcel Koller allerdings auch harte Kritik gegenüber dem ÖFB geäußert gehabt.