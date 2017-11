Juve dreht die Partie und verkürzt auf Neapel

Gonzalo Hinguaín erzielte für Juventus einen weiteren Treffer

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin hat in der Serie A den Abstand zu Tabellenführer SSC Neapel verkürzt. Der Titelverteidiger feierte einen 2:1 (0:1)-Arbeitssieg gegen Tabellenschlusslicht Benevento Calcio und liegt mit 31 Zählern nur noch einen Punkt hinter dem Spitzenreiter, der bei Chievo Verona nicht über ein 0:0 hinauskam. Dritter ist Inter Mailand nach einem 1:1 (0:0) gegen den FC Turin.

Aufsteiger Benevento kassierte am zwölften Spieltag seine zwölfte Niederlage und stellte damit einen unrühmlichen Rekord ein. Aus den europäischen Top-5-Ligen startete bislang nur ein Team genauso schlecht in eine Saison. Manchester United kassierte in der Saison 1930/31 zum Start ebenfalls zwölf Niederlagen.

Mittelfeldspieler Amata Ciciretti (19.) hatte den Außenseiter per direktem Freistoß beim Doublegewinner in Führung geschossen. Gonzalo Higuain (57.) und Juan Cuadrado (65.) verhinderten nach der Pause eine Blamage für die Alte Dame, bei der der nach seiner Oberschenkelverletzung wiedergenesene Benedikt Höwedes auf der Bank saß. Auch Kollege Sami Khedira und Stammtorwart Gianluigi Buffon fanden sich nur bei den Reservisten wieder.

Die "Alte Dame" feierte neben dem Sieg gegen Benevento Calcio gleichzeitig ein Vereins-Jubiläum. Der am 01. November 1897 gegründete Klub freute sich über 120 Jahre Bestehen. Anlässlich zum Geburtstag lief Juventus in einem Retro-Shirt auf.

Dem dreimaligen Champion AS Rom gelang mit 4:2 (2:2) bei AC Florenz sein fünfter Pflichtspielsieg in Serie, wodurch die Roma den Kontakt zur Spitzengruppe wahrte. Die Partie zwischen dem Vierten Lazio Rom und Udinese Calcio im Stadio Olimpico musste wegen eines Unwetters abgesagt werden.