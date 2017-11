Eberl: "Die Kommunikation ist katastrophal"

Max Eberl ärgert sich über das Thema Videobeweis

Kaum ein Spieltag vergeht derzeit in der Bundesliga, ohne dass keine neuen Missverständnisse oder Irritationen zum Thema Videobeweis entstehen. Die Klub-Verantwortlichen reagieren mehr und mehr genervt auf das Thema.

Jüngst äußerte sich Max Eberl in seiner Funktion als Sportdirektor beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ebenfalls mit harscher Kritik an der Vorgehensweise des DFB beim Thema Video-Schiedsrichter: "Die ganze Kommunikation beim DFB ist momentan katastrophal", fand Eberl im "kicker" deutliche Worte.

Er spielt damit auf die unklare und völlig undurchsichtige Informationspolitik des Verbandes an, wie der Videobeweis in der Bundesliga genau angewandt werden soll. Zuletzt hatte es mehrere, teilweise inoffizielle Schreiben des DFB gegeben, indem den Video-Schiedsrichtern mal mehr, mal weniger Spielraum gegeben wurde, in zweifelhafte Tatsachenentscheidungen des Unparteiischen auf dem Spielfeld einzugreifen.

Max Eberl fügte zwar hinzu: "Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir dem Videobeweis eine Chance geben sollten." Dennoch könne er die hitzigen Diskussionen und die derzeitigen Widersprüche gegen das technische Hilfsmittel verstehen und zeigte sich offen für künftige Verbesserungen bei dem Thema.