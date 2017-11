Conference Finals der MLS stehen fest

Columbus Crew SC schaffte überraschend den Einzug ins Halbfinale

In der Major League Soccer stehen die Halbfinalbegegnungen fest. Nach den Viertelfinalspielen treffen in der Western Conference die Seattle Sounders auf Houston Dynamo, das sich überraschend gegen die Portland Timbers durchsetzte (2:1).

In der Eastern Conference kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Meisterschaftsfavorit Toronto FC und der Überraschungsmannschaft Columbus Crew SC. Dem Team aus Ohio reichte trotz der 0:2-Schlappe gegen New York City FC ein 4:1-Sieg im Hinspiel für das Weiterkommen.

Für Italien-Star Andrea Pirlo war die Partie das letzte Spiel in seiner Karriere. Der 28-Jährige Weltmeister von 2006 kündigte schon Anfang Oktober an, dass er seine Schuhe nach den Playoffs an den Nägel hängen wird.

Die Halbfinalbegegnungen werden in Hin- und Rückspiel am dritten und vierten Novemberwochenende ausgetragen. Das Endspiel findet am 9. Dezember im Stadion der nach der Vorrunde besser platzierten Mannschaft statt. Chicago Fire mit Bastian Schweinsteiger war bereits in der ersten Playoff-Runde gescheitert.