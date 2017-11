"Modern" und "hip": DFB enthüllt WM-Trikot

In diesem Trikot spielt der DFB bei der WM 2018

Der Deutsche Fußball-Bund hat offiziell das Trikot vorgestellt, in dem der amtierende Weltmeister 2018 in Russland den Titel verteidigen will. Das neue DFB-Leibchen entspricht weitestgehend den Bildern, die bereits seit Wochen durch die Medien geistern.

Das WM-Trikot verzichtet auf die gewohnten roten oder goldenen Farbtupfer, sondern präsentiert sich schlicht in Schwarz und Weiß. Die Schultern zieren die drei charakteristischen Streifen des Sponsors adidas. Auf der Brust prangen Streifen in verschiedenen Schwarzabstufungen, die durchsetzt von weißen Streifen, die Schattierungen der deutschen Nationalfahne ergeben.

Wie gewohnt, ziert das Emblem des Deutschen Fußball-Bundes die linke Brust der Spieler - dank des Titelgewinns 2014 erstmals mit vier Sternen versehen. Die WM-Krone 2014 wird zudem mit dem einzigen Farbelement des Dresses geehrt: Mittig ist das Trikot mit einem goldenen Logo versehen. Inhalt: Der WM-Pokal und der Schriftzug FIFA 2014.

DFB präsentiert zeitloses Outfit

"In den Kragen ist der Schriftzug "Die Mannschaft eingeprägt", auf der Innenseite findet sich eine schwarz-rot-goldene Reminiszenz an den damals dritten WM-Titel. Komplettiert wird das zeitlose Outfit durch schwarze Hosen und weiße Stutzen", heißt es auf der Homepage des Verbands.

"Ich kenne natürlich die Trikots von 1990, erkenne auch die Parallelen - und sehe deshalb Vielversprechendes für die WM", wird Innenverteidiger Mats Hummels auf "dfb.de" zitiert. "Der Fußball ist moderner und hipper geworden, dementsprechend ist das Trikot gelungen", ergänzt Thomas Müller.