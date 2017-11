Medien: Barça will James mit Bayerns Hilfe

James Rodríguez kommt in München offenbar immer besser zurecht

In der Sommerpause hat sich der FC Bayern München die Dienste von Kolumbiens Superstar James Rodríguez gesichert. So ganz ist der Mittelfeldspieler jedoch noch nicht in München angekommen. Gerade nach der Trennung von Carlo Ancelotti soll dessen einstiger Wunschspieler über einen baldigen Abschied nachdenken.

Wie "Don Balon" berichtet, könnte es den von Real Madrid ausgeliehenen James zum Rivalen aus Barcelona ziehen. Demnach sei der Berater des 26-Jährigen, Jorge Mendes, bemüht, den FC Bayern München davon zu überzeugen, die Kaufoption in Höhe von 60 Millionen Euro für James zu ziehen.

Im Anschluss daran könne der Rekordmeister den Mittelfeldspieler dann für etwa 100 Millionen Euro an Barça weiterverkaufen.

Zuletzt betonte James gegenüber der "tz" allerdings, dass er sich in München mittlerweile sehr wohl fühle. "Mit einem neuen Verein ist es doch wie mit allem. Man muss sich Zeit geben, ich fühle mich aber von Tag zu Tag besser."

Ronaldo wünscht sich James zurück

Sollte der Transfer dennoch über die Bühne gehen, dürften sich die Verantwortlichen von Real Madrid und Trainer Zinédine Zidane ziemlich ärgern. Die Königlichen laufen ihren Erwartungen in dieser Saison weit hinterher. In der Liga liegt Real bereits acht Punkte hinter Spitzenreiter Barcelona. Auch in der Champions-League kassierte der Klub zuletzt eine schmerzliche 1:3-Niederlage gegen Tottenham Hotspur.

Nicht ohne Grund trauerte Cristiano Ronaldo James hinterher. "All die Spieler, die uns diesen Sommer verlassen haben, haben uns stärker gemacht", sagte der Portugiese gegenüber "beIN Sports". "Das soll keine Entschuldigung sein, aber Spieler wie Pepe, James, Morata – sie haben uns stärker gemacht."