Mannschaftsarzt verlässt den FC Bayern

Dr. Volker Braun beendete sein Engagement bei den Bayern

In der medizinischen Abteilung von Bayern München gibt es einen überraschenden Personalwechsel. Wie der deutsche Rekordmeister am Montag mitteilte, hat Mannschaftsarzt Volker Braun die Klubführung darum gebeten, ihn von seiner Tätigkeit zu entbinden.

Der 44 Jahre alte Orthopäde und Unfallchirurg arbeitete seit neun Jahren für den FC Bayern, nach dem Rückzug von Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt 2015 als Mannschaftsarzt der Profis.

"Es war eine unheimlich intensive, interessante und schöne Zeit, die ich beim FC Bayern erlebt habe", so Dr. Braun. "In der Zukunft möchte ich mich aber nun verstärkt um meine Praxis und insbesondere um meine Familie kümmern. Sie kam in den letzten Jahren zu kurz."

"Dr. Volker Braun hat dem FC Bayern in den vergangenen Jahren mit großem Engagement und Fachwissen gedient. Dafür bedanke ich mich im Namen des FC Bayern. Wir wünschen Dr. Braun alles Gute für seine Zukunft", kommentierte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge die Entscheidung.

Über seine Nachfolge will der Klub in den kommenden Tagen nach eigenen Angaben intern beraten.