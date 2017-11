Arp erzielt schönstes Tor der U17-WM

Bei der U17-WM in Indien erzielte Jann-Fiete Arp fünf Treffer

Wenn's läuft, dann läuft's: HSV-Shootingstar Jann-Fiete Arp hat das schönste Tor der U17-Weltmeisterschaft in Indien geschossen. Das haben die Nutzer der offiziellen FIFA-Website entschieden.

Teamkapitän Arp erhielt für einen seiner beiden Treffer beim 4:0-Achtelfinalsieg gegen Kolumbien vor drei Wochen die meisten Stimmen. Der Stürmer hatte den Ball in 65. Minute an der Außenlinie erobert, auf dem Weg in den Strafraum einen Abwehrspieler abgeschüttelt und den Ball schließlich cool über den Schlussmann ins Tor geschlenzt. Im gesamten Turnier brachte es der 17-Jährige auf fünf Tore in fünf Partien.

Die jüngste Ehrung wird den aktuellen Hype um Teenager Arp sicher nicht mindern. Nach seinem sehenswerten Treffer am vergangenen Bundesliga-Spieltag beim 3:1-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart ruhen die Hoffnungen vieler HSV-Fans auf den Schultern des jungen Angreifers, der in drei Profi-Einsätzen bereits zweimal erfolgreich war.