Kommt Werders neuer Trainer aus der Schweiz?

Adi Hütter gilt als Trainerkandidat in Bremen

Eine Woche nach der Entlassung von Trainer Alexander Nouri läuft die Suche nach einem geeigneten Nachfolger bei Werder Bremen auf Hochtouren.

Die Hanseaten, die in der Bundesliga saisonübergreifend seit 14 Spielen auf einen Sieg warten und tief im Abstiegssumpf stecken, wollen noch vor Ende der Länderspielpause einen Retter verpflichten. Eine neue Spur führt in die Schweiz.

Wie "Bild" und "Deichstube" übereinstimmend berichten, weilte Werder-Manager Frank Baumann am Wochenende in der Alpenrepublik und sah sich das Top-Spiel der Super League zwischen dem FC Basel und Tabellenführer Young Boys Bern an.

Auf beiden Seiten standen Übungsleiter an der Linie, die zum Bremer Kandidatenkreis zählen sollen: Ex-Werder-Profi Raphael Wicky (Basel) und Adi Hütter (Bern).

Während der Name Wickys aufgrund seiner grün-weißen Vergangenheit zuletzt häufiger fiel, ist Hütter in Deutschland bislang ein unbeschriebenes Blatt.

Young Boys verzaubern die Schweiz

Der Österreicher, der RB Salzburg 2014 zur Meisterschaft geführt hatte, gilt als Verfechter des Offensivfußballs. In 25 Pflichtspielen trafen seine Young Boys bisher 50 Mal ins Schwarze - eine beeindruckende Quote, die den chronisch harmlosen Hanseaten (erst vier Ligatreffer) gut zu Gesicht stehen würde.

Fraglich bleibt indes, ob der 47-jährige Hütter, dessen Vertrag im Sommer endet, überhaupt willens wäre, sein Team mitten in der Saison zu verlassen, um die Herausforderung bei den sportlich wie finanziell angeschlagenen Norddeutschen anzunehmen.

Ähnliches gilt für den ebenfalls gehandelten Ex-Nürnberger René Weiler, der kürzlich beim belgischen Spitzenklub RSC Anderlecht entlassen worden war.

Koh­feldt vor Rückkehr zur U23

Basels Wicky erklärte am Montagabend, vom Bremer Besuch nichts gewusst zu haben. "Ich glau­be nicht, dass Frank Bau­mann wegen mir in der Schweiz war. Wenn er mich hätte be­su­chen wol­len, hätte er schon Be­scheid ge­sagt. Wir haben uns nicht ge­trof­fen", so der 40-Jährige gegenüber "Bild".

Aktuell leitet U23-Coach Flo­ri­an Koh­feldt noch das Training der Profis, doch der 35-Jährige dürfte nach seinem erfolglosen Debüt in Frankfurt (1:2) wohl bald zur Bremer Reserve zurückkehren.