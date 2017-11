Favre: Draxler "für mich die größte Überraschung"

Lucien Favre (li.) traut Draxler einiges zu

OGC-Nizza-Coach Lucien Favre hat Julian Draxler geadelt, der Anfang des Jahres zu Paris Saint-Germain gewechselt ist.

"Julian Draxler ist für mich die größte Überraschung! Trainer Unai Emery hat für ihn eine neue, etwas ungewöhnliche Rolle gefunden, die er bisher perfekt ausfüllt", sagte der ehemalige Gladbach-Trainer in einer Kolumne für "Sportbuzzer": "Im 4-3-3-System spielt Draxler als eine Art Neuneinhalb auf der halblinken Seite, sehr offensiv ausgerichtet."

Bei PSG "kommen seine Stärken wunderbar zum Tragen. Er kann Neymar, Mbappé und Edison Cavani füttern, wie sie es sich wünschen, und selbst immer wieder den Torabschluss suchen."

Der Trainer von Nizza sagt zwar auch, "dass sich viele gewundert haben, was PSG mit einem Spieler will, der zuvor in Wolfsburg einige Probleme hatte". Dennoch sagt er ihm eine Weltkarriere voraus: "Fakt ist: Draxler ist ein toller Spieler, der es zum absoluten Topstar bringen kann, wenn er so weitermacht und man ihm Vertrauen gibt."

PSG kaum aufzuhalten

In der französischen Ligue 1 kritisierte Favre die Dominanz von Paris Saint-Germain: "So traurig es ist, PSG wird in diesem Jahr nicht zu stoppen sein. Wenn sie von längeren Ausfällen verschont bleiben, gehören sie zu den besten Mannschaften der Welt."

Mit Neymar und Kylian Mbappé, "der auf dem Weg zu absolutem Weltklasse-Niveau" und "kaum aufzuhalten ist", sei PSG "in dieser Saison wohl so stark wie noch nie zuvor".