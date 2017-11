Hickersberger kehrt zu Rapid zurück

Thomas Hickersberger gilt als taktischer Experte

Der SK Rapid Wien holt Thomas Hickersberger als Co-Trainer zurück. Der 44-Jährige war zuletzt beim SCR Altach und verstärkt ab dem kommenden Jahr das Team von Goran Djuricin.

"Ich habe mich beim SK Rapid immer wohlgefühlt und freue mich, ab Jänner erneut in so verantwortungsvoller Funktion dort tätig sein zu dürfen. Die Mannschaft hat großes Potential und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr und dem gesamten Betreuerstab, in dem ich so wie unter den Spielern einige alte Bekannte treffen werde. Ein besonderes Bedürfnis ist es mir aber bereits jetzt, dem SCR Altach für die letzten Monate zu danken. Meine Rückkehr nach Wien hat neben der sportlichen Herausforderung beim größten Klub des Landes eindeutig auch familiäre Gründe. Altach hat sich zu einem Top-Verein entwickelt und ich bin überzeugt, dass der Klub vor einer erfolgreichen Zukunft steht", meinte Hickersberger, der seit Sommer in Altach weilte, in einer Presseaussendung.

"Wir wollten Thomas Hickersberger, der als großartiger Experte und charakterlich einwanderfreier Mensch bekannt ist, schon vor seinem Engagement in Altach beim SK Rapid halten. Umso mehr freut es mich, dass er nun mit Beginn der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison zurückkehrt und wir uns auf einen Vertrag bis Sommer 2020 einigen konnten", meinte Rapid-Sportdirektor Fredy Bickel.

Bei Altach trauert man dem taktisch versierten Co-Trainer nach. "Der Abgang von Thomas Hickersberger ist ein Verlust für unser Trainerteam. Wir werden diese Position bis Winter nachbesetzen. Wir sind sehr froh, dass wir seit Sommer auf seine Dienste zählen können", sprach Georg Zellhofer.

Hickersberger war bereits von 2011 bis 2016 bei den Grün-Weißen der Assistent von Peter Schöttel, Zoran Barisic und Mike Büskens. Unter Damir Canadi stand der einmalige Nationalspieler bei den Hütteldorfern nicht mehr als Co-Trainer am Platz.

