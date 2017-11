Verlängerung beim HSV: Arp müsste "Signal" setzen

Jann-Fiete Arp ist der Shootingstar des Hamburger SV

In der Diskussion um die Verlängerung des Vertrages von Stürmertalent Jann-Fiete Arp beim Bundesligisten Hamburger SV ist jetzt der Junioren-Nationalspieler gefordert.

"Wenn Fiete neue Verhandlungen aufnehmen möchte, müsste das Signal von ihm kommen", sagte Arps Berater Jürgen Milewski der "Hamburger Morgenpost". Der 60 Jahre alte Milewski war selbst HSV-Profi, holte mit der Mannschaft zwei Meistertitel (1982, 1983) und den Europacup der Landesmeister (1983).

Der Vertrag des 17 Jahre alten Torjägers Arp war erst im Sommer um ein Jahr bis 2019 verlängert worden. Schon da hatte der HSV seinem Hoffnungsträger einen Fünf-Jahres-Kontrakt angeboten. Arp wollte aber erst die Entwicklung abwarten. Sollte in naher Zukunft ein Transfer zu einem Top-Klub unumgänglich sein, bietet ein langfristiger Vertrag dem HSV zumindest die Chance auf eine höhere Ablösesumme.

Die Hamburger wollen Arps Zufriedenheit in der Hansestadt mit vielen Einsatzmöglichkeiten bei den Profis steigern. "So haben wir Top-Argumente, um zu verlängern. Wir verschlafen das nicht", sagte HSV-Sportchef Jens Todt. Bislang hatte Arp zwei Kurzeinsätze und stand einmal in der Startelf. Dabei erzielte er zwei Tore.